Минкульт Украины проверит мощи святых в Киево-Печерской лавре

Созданная Минкультом комиссия проверит «наличие останков святых» в гробницах пещер заповедника и определит их «историческую и научную ценность»

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры. Документ опубликован на сайте ведомства, внимание на него обратил Союз православных журналистов (объединение было создано в 2015 году «для отстаивания интересов канонического православия»).

В документе говорится, что комиссия до конца мая должна проверить «наличие останков святых» в гробницах Ближних и Дальних пещер заповедника «Киево-Печерская лавра», а также «определить [их] историческую и научную ценность». Если эксперты найдут «предметы, подпадающих под определение культурных ценностей» в соответствии с украинским законодательством, им нужно будет составить соответствующие списки.

Сведения о работе и результатах проверки будут засекречены, контролировать работу комиссии будет министр культуры Николай Точицкий.

После начала полномасштабных боев на Украине Служба безопасности страны не раз проводила обыски в Киево-Печерской лавре и других объектах епархий УПЦ Московского патриархата (МП). Например, в ноябре 2022 года сотрудники спецслужбы нашли в лавре других монастырях «пророссийскую литературу», предназначенную, по версии ведомства, для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах.

В начале марта 2023 года заповедник «Киево-Печерская лавра» решил расторгнуть договор с УПЦ об аренде помещений и предписал священнослужителям освободить их. Минкульт Украины закрыл доступ в лавру для студентов, преподавателей и сотрудников Киевской духовной академии и семинарии.

Российский МИД назвал давление на руководство Киево-Печерской лавры захватом комплекса, «нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения» поступком.