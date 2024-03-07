 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба призвал Запад присылать на Украину военные тренировочные миссии

Глава МИД Кулеба призвал Запад присылать на Украину военные тренировочные миссии
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Украины призвал союзников ускорить оказание помощи, в том числе отправить в страну военных инструкторов. В Кремле предупреждали, что появление войск НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Государствам, поддерживающим Украины, следует увеличить и ускорить помощь Киеву, в том числе прислать в страну военные тренировочные миссии, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на видеоконференции с министрами иностранных дел и обороны стран-союзниц, сообщает дипведомство в телеграм-канале.

Кулеба подчеркнул, что западные страны имеют возможность производить и закупать больше требуемых Киеву артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности.

«Решения должны быть неотложными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах. <...> Если поврежденную военную технику быстрее ремонтировать на базах в Украине, а не за рубежом, то надо создавать соответствующие возможности в Украине. Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за рубежом, значит нужны именно такие решения», — приводит его слова МИД Украины.

В Кремле ранее предупредили, что появление войск НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным.

FT узнала о западном спецназе на Украине
Политика
Фото:Hollie Adams / Reuters

Публичное обсуждение отправки военного контингента западных стран активизировалось после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи лидеров ЕС на прошлой неделе заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику на Западе. Лидеры ряда стран заявили, что в их планах отправки войск на Украину нет. Со схожим заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте на РБК Pro
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Почему мы все разом выгорели. И что с этим делать

В то же время президент Чехии Петр Павел 5 марта после встречи с Макроном выступил за «новые пути» расширения помощи Украине, призвав не ограничивать обсуждение возможного присутствия военного контингента стран Европы. Павел подчеркнул, что речь не идет об отправке войск, а о формах помощи и «небоевом взаимодействии».

Во Франции позже объяснили, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Сам французский президент назвал свои слова взвешенными, но опроверг планы Парижа отправить войска на Украину. Он сказал, что его заявление означает, что страны Запада «начинают обсуждение и думают обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории».

Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из оборонной сферы писала, что западный спецназ уже присутствует на Украине. Le Monde сообщала, что Франция рассматривает возможность разрешить малым группам бойцам отрядов спецназа, которые занимаются обучением украинских военных на приграничных территориях, например, в Польше, пересекать границу Украины. По данным газеты, это решение призвано в первую очередь поставить перед Москвой «стратегическую дилемму».

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Кулеба войска обучение военных военная помощь
Материалы по теме
В Белом доме заявили, что Зеленский не просил об отправке западных войск
Политика
Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину
Политика
Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет картой Бизнес, 00:07
Совбез ООН 8 марта проведет встречу по Украине Политика, 07 мар, 23:47
Кулеба призвал Запад присылать на Украину военные тренировочные миссии Политика, 07 мар, 23:33
Лондон в полтора раза увеличит финансирование поставок дронов для Киева Политика, 07 мар, 23:30
Премьер Греции пообещал помощь Украине в борьбе с «врагами Европы» Политика, 07 мар, 23:16
Клуб вратаря сборной России упустил победу в матче с «Байером» Спорт, 07 мар, 22:58
Зеленский объяснил назначение Залужного на новый пост Политика, 07 мар, 22:41
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Посол заявил об угрозе репутации Швейцарии из-за передачи активов Киеву Политика, 07 мар, 22:37
NYT рассказала о расколе между США и Украиной из-за стратегии Зеленского Политика, 07 мар, 22:25
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 07 мар, 22:08
Кэмерон исключил раскол в НАТО после утечки разговора немецких офицеров Политика, 07 мар, 22:08
Акции «Яндекса» выросли на одобрении акционерами реструктуризации бизнеса Инвестиции, 07 мар, 22:06
СКА забил дважды за 17 секунд и в третий раз победил «Торпедо» в плей-офф Спорт, 07 мар, 21:58
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского бизнеса Технологии и медиа, 07 мар, 21:48