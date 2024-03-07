Кулеба призвал Запад присылать на Украину военные тренировочные миссии

Глава МИД Украины призвал союзников ускорить оказание помощи, в том числе отправить в страну военных инструкторов. В Кремле предупреждали, что появление войск НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным

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Государствам, поддерживающим Украины, следует увеличить и ускорить помощь Киеву, в том числе прислать в страну военные тренировочные миссии, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на видеоконференции с министрами иностранных дел и обороны стран-союзниц, сообщает дипведомство в телеграм-канале.

Кулеба подчеркнул, что западные страны имеют возможность производить и закупать больше требуемых Киеву артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности.

«Решения должны быть неотложными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах. <...> Если поврежденную военную технику быстрее ремонтировать на базах в Украине, а не за рубежом, то надо создавать соответствующие возможности в Украине. Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за рубежом, значит нужны именно такие решения», — приводит его слова МИД Украины.

В Кремле ранее предупредили, что появление войск НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным.

Публичное обсуждение отправки военного контингента западных стран активизировалось после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи лидеров ЕС на прошлой неделе заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику на Западе. Лидеры ряда стран заявили, что в их планах отправки войск на Украину нет. Со схожим заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время президент Чехии Петр Павел 5 марта после встречи с Макроном выступил за «новые пути» расширения помощи Украине, призвав не ограничивать обсуждение возможного присутствия военного контингента стран Европы. Павел подчеркнул, что речь не идет об отправке войск, а о формах помощи и «небоевом взаимодействии».

Во Франции позже объяснили, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Сам французский президент назвал свои слова взвешенными, но опроверг планы Парижа отправить войска на Украину. Он сказал, что его заявление означает, что страны Запада «начинают обсуждение и думают обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории».

Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из оборонной сферы писала, что западный спецназ уже присутствует на Украине. Le Monde сообщала, что Франция рассматривает возможность разрешить малым группам бойцам отрядов спецназа, которые занимаются обучением украинских военных на приграничных территориях, например, в Польше, пересекать границу Украины. По данным газеты, это решение призвано в первую очередь поставить перед Москвой «стратегическую дилемму».

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».