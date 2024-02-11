МИД России заявил о росте поставок СПГ во Францию в 2023 году

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41% в годовом выражении. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«В январе-сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41 процент», — сказал он. По словам Студенникова, по итогам 2022 года Россия за счет СПГ стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию.

Он уточнил, что основным пунктом приема российского сжиженного газа стал терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022 году на него поступило 1,68 млрд куб. м, в первом полугодии 2023 года — 0,89 млрд куб. м СПГ.

Япония в декабре 2023 года нарастила поставки СПГ из России до 833 тыс. т, следует из статистики Минфина страны. Рост к декабрю 2022 году составил 42,5%. Показатель декабря 2022 года стал максимальным почти за семь лет, с февраля 2017 года, когда объем импорта составил 844 тыс. т.

При этом за весь 2023-й импорт российского СПГ в Японии снизился на 10,7%, до 6,133 млн т. Снизился — на 8,1%, до 66,151 млн т, — и общий объем закупки ресурса Японией. Международное энергетическое агентство (МЭА) писало, что в первых трех кварталах 2023 года потребление газа в Японии снижалось на фоне более низкого потребления электроэнергии и роста доступности генерируемой на АЭС энергии.