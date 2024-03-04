В ЕС назвали сроки ограничения поставок СПГ из России

ЕС полностью откажется от российского СПГ к 2027 году, поэтапный процесс начнется через месяц, спрогнозировали в Еврокомиссии. Доля российского газа в импорте ЕС за последние два года упала с 50 до 15%, лидер поставок — Норвегия

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Директива Евросоюза о поэтапном запрете поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) может быть введена в действие в апреле, сообщила репортерам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед заседанием Евросовета на уровне министров энергетики.

«Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», — сказала Симсон (цитата по ТАСС).

Все страны Евросоюза к 2027 году обязаны целиком отказаться от российского газа в соответствии с программой RePowerEU, напомнила она.

На долю России приходится меньше 15% общего импорта газа в Евросоюз: 8,7% — на трубопроводный и 6,1% — на СПГ. До начала Россией военной операции на Украине и введения полномасштабных санкций доля российского газа достигала 45–50%. Сейчас лидеры поставок — Норвегия (30,3%) и США (19,4%), дополнительные объемы поступают из стран Северной Африки (14,1%) и других государств. Перед зимой 2022 и 2024 годов европейские газовые хранилища были заполнены на 95–99%.

Несмотря на это, общеевропейского отказа от российского газа пока не произошло, поскольку не все страны имеют альтернативу. «Каждый [из членов ЕС] должен поддержать предложение. Поэтому до сих пор нет санкций против российского газа», — говорила Симсон.

Трубопроводный газ все еще попадает в Европу по газопроводу через Украину — единственному маршруту поставок российского газа в этот регион. Власти Украины предупреждали, что не будут вести переговоры о продлении контракта, истекающего в конце 2024 года. Еврокомиссия разрабатывает планы на случай, если договор действительно не будет продлен. Как выяснило Politico, самый негативный сценарий предполагает, что на фоне прекращения транзита могут наступить сильные морозы, что увеличит потребность в газе.

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам первой половины 2023 года составила 296 млрд руб., это минимальный результат за три года — в аналогичный период 2022 года компания получила прибыль 2,5 трлн руб. Убытки «Газпрома» могут вырасти до 1 трлн руб. в 2025 году, так как налоговая нагрузка на компанию растет, а ее выручка от экспорта газа падает, прогнозировал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Российская сторона требует от Запада снять санкции и называет их неэффективными.