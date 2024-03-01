Лавров увидел в словах Остина о России и НАТО признание «по Фрейду»

Лавров: Остин по Фрейду рассказал о планах США, говоря о России и НАТО

Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России в случае поражения Украины говорят о наличии такого плана у США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Смысл этого высказывания: если Украина проиграет, НАТО придется идти против России. У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них [США] на уме», — сказал Лавров на дипломатическом форуме в Анталье (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что у России «нет и быть не может» планов нападать на НАТО. А у США, напротив, план начать конфликт есть, считает министр.

Глава Пентагона на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил 29 февраля заявил, что, если Россия одержит победу на Украине, российский президент Владимир Путин «не остановится». По словам Остина, страны Балтии обеспокоены, «станут ли они следующими». «Откровенно говоря, я считаю, если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией», — сказал глава Пентагона.

Опасения, похожие на те, что высказал Остин, в начале декабря выразил президент США Джо Байден. Он заявил тогда, что если Россия «возьмет Украину», то в перспективе может атаковать и страны НАТО.

Путин назвал слова Байдена чушью. Российский президент подчеркнул, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.