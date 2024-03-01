 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров увидел в словах Остина о России и НАТО признание «по Фрейду»

Лавров: Остин по Фрейду рассказал о планах США, говоря о России и НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России в случае поражения Украины говорят о наличии такого плана у США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Смысл этого высказывания: если Украина проиграет, НАТО придется идти против России. У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них [США] на уме», — сказал Лавров на дипломатическом форуме в Анталье (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что у России «нет и быть не может» планов нападать на НАТО. А у США, напротив, план начать конфликт есть, считает министр.

Армия Литвы заявила, что «сегодня войны не будет»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Глава Пентагона на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил 29 февраля заявил, что, если Россия одержит победу на Украине, российский президент Владимир Путин «не остановится». По словам Остина, страны Балтии обеспокоены, «станут ли они следующими». «Откровенно говоря, я считаю, если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией», — сказал глава Пентагона.

Опасения, похожие на те, что высказал Остин, в начале декабря выразил президент США Джо Байден. Он заявил тогда, что если Россия «возьмет Украину», то в перспективе может атаковать и страны НАТО.

Путин назвал слова Байдена чушью. Российский президент подчеркнул, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Теги
Персоны
Сергей Лавров Ллойд Остин НАТО США Пентагон
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Песков ответил на слова главы Пентагона о конфликте России и НАТО
Политика
Глава Пентагона допустил войну НАТО и России в случае поражения Украины
Политика
Байден заявил о намерении России в перспективе атаковать страны НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 17:16
Захарова потребовала от Берлина объяснений по разговору о Крымском мосте Политика, 18:46
В Госдуме назвали срок принятия закона о страховании средств на ИИС Инвестиции, 18:42
В России заработал сайт программы «Время героев» Общество, 18:38
Промес пропустит матч с «Зенитом» и будет наказан в «Спартаке» Спорт, 18:38
Лавров отреагировал на сообщения об обсуждении в Германии удара по Крыму Политика, 18:35
Три человека погибли при атаке дрона в Херсонской области Политика, 18:35
В SberCIB обновили оценку акций крупнейших компаний на российском рынке Инвестиции, 18:28
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Владелец Zara, Pull&Bear и Bershka возобновит работу на Украине Бизнес, 18:20
Посол заявил о фактической заморозке отношений России и Франции Политика, 18:08
Болгария прекратила импорт нефти из России Политика, 18:05
Германия продала правительственный лайнер после многочисленных поломок Политика, 18:01
Московский суд арестовал двоих подозреваемых в госизмене Политика, 17:53
Лавров увидел в словах Остина о России и НАТО признание «по Фрейду» Политика, 17:48
В центре Севастополя после воздушной тревоги пропал свет Общество, 17:43