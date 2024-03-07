Глава ЕК призвала развернуть в ЕС производство «оружия нового поколения»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters)

Евросоюз должен развернуть производство оружия нового поколения для победы на поле боя, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 7 марта, выступая на съезде Европейской народной партии в Бухаресте, где она планирует заявить о выдвижении себя кандидатом от Европейской народной партии (ЕНП) на пост главы ЕК нового состава. Выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня.

«Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения, способного одерживать победы на поле боя», — заявила она. Фон дер Ляйен также предложила назначить специального еврокомиссара по обороне в новый состав Еврокомиссии.

«Процветание невозможно без безопасности. И в сфере безопасности главной темой для ЕС является Украина», — также сказала глава ЕК.

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