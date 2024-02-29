Венгрия заявила о проблемах с безопасностью Евросоюза при фон дер Ляйен
Правительство Венгрии хотело бы, чтобы глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не переизбиралась на новый срок, поскольку ее решения ведут к ухудшению ситуации в Европе, заявил журналистам глава венгерского МИДа Петер Сийярто на пресс-конференции с министром иностранных дел Чада Махаматом Салехом Аннадифом.
По мнению Сийярто, при фон дер Ляйен «безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились». «Было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).
Как пишет агентство, Сийярто попросили прокомментировать недавнее выступление фон дер Ляйен. Накануне на заседании Европарламента, посвященном европейской безопасности и обороне, она сообщила, что на фоне продолжающихся боев на Украине ЕС готовится реформировать свою оборонную политику и вскоре представит новую оборонно-промышленную стратегию. «В основе должен лежать простой принцип: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски» — сказала она (цитата по AP).
Сийярто ранее не раз критиковал фон дер Ляйен; в частности, в сентябре министр утверждал, что за время пребывания ее в должности главы ЕК Китай обогнал Евросоюз по доле в мировом ВВП, сотрудничество между Востоком и Западом нарушилось, а Польша и Венгрия были поставлены «в невыгодное положение по сравнению с другими государствами — членами ЕС».
Еврокомиссия — высший орган исполнительной власти Евросоюза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов, фон дер Ляйен возглавляет его с 2019 года. Действие ее мандата заканчивается в конце 2024 года.
19 февраля фон дер Ляйен объявила, что намерена вновь баллотироваться на пост председателя ЕК. Советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан в прошлом сентябре допускал, что Будапешт может не поддержать ее кандидатуру.
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