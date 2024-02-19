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Военная операция на Украине ,  
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Производители оружия в США столкнулись с бумом заказов от Пентагона и ЕС

WSJ: c начала военной операции выпуск в оборонном секторе США вырос на 17,5%
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад после начала боев на Украине резко нарастил оборонные заказы, прямо или косвенно это обеспечило заводам в США контракты на десятки миллиардов долларов. Эксперты отмечают: проблемой является скорость выпуска, но урок усвоен
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Промышленное производство в оборонном и космическом секторах США выросло на 17,5% за два года с начала Россией военной операции на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные ФРС.

Рост заказов связан со спросом со стороны Пентагона и европейских стран, наращивающих оборонные возможности. Как уточнили в аналитической компании Wolfe Research, оборонные закупки Европой американских истребителей и другой военной техники за последние несколько лет сравнимы с показателями за предыдущие 20 лет.

Конфликт на Украине прямо или косвенно повлиял на обсуждение оборонных контрактов на десятки миллиардов долларов для американских компаний. Военные эксперты поделились с WSJ обеспокоенностью: продолжающиеся в течение десятилетий сокращение численности вооруженных сил и деиндустриализация могли привести к тому, что оборонно-промышленная база будет не в состоянии поставлять оружие и боеприпасы.

Конфликт на Украине высветил проблемы в военно-промышленном комплексе США, касающиеся скорости производства, сказала газете Синтия Кук, эксперт по оборонной промышленности «Центра стратегических и международных исследований» (CSIS). «Хорошей новостью является то, что этот урок был усвоен», — добавила она.

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Газета пишет, что из общего объема средств, предлагаемых демократами для выделения на военную помощь Украине, 64% фактически поступят обратно американским предприятиям, которые получат заказы на выпуск вооружений.

Как выяснило ранее Politico, Пентагон недоволен скоростью выпуска вооружений. Недостаточно быстрое производство «представляет собой растущий стратегический риск, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий», указывали в ведомстве.

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Наращивание производства для потребностей Украины потребует масштабных мер, невиданных со времен Второй мировой войны, отмечал Bloomberg. США намерены увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. до 100 тыс. На эти цели направят $2,5 млрд, или три четверти из $3,4 млрд, направленных на расширение мощностей военной промышленности США.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Москве заявили, что это не помешает достичь целей военной операции.

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