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Военная операция на Украине ,  
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Немецкий Rheinmetall обсудит производство на Украине танков «Пантера»

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Военная операция на Украине
Представители Украины и США обсудили вопрос наращивания производства оружия на украинской территории. Производство на Украине уже готовит немецкий концерн Rheinmetall, планирующий выпускать танки «Пантера»
Фото: rheinmetall.com
Фото: rheinmetall.com

Представители правительств Украины и США и оборонных компаний обеих стран в Вашингтоне провели конференцию, чтобы обсудить возможности наращивания выпуска вооружений на Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Среди тех компаний, с которыми уже обсуждаются вопросы по запуску производства на территории Украины, издание называет британскую компанию
BAE Systems, немецкий концерн Rheinmetall и турецкую Baykar.

С BAE Systems, как сказано в материале, идут переговоры по производству запчастей и со временем легких гаубиц. Rheinmetall уже занимается ремонтом немецкой военной техники на Украине, в перспективе — запуск производства бронетранспортера Fox, новых танков Panther и средств противовоздушной обороны. Baykar летом начала строительство завода по выпуску беспилотников на Украине.

Panther KF51 — это перспективный основной боевой танк с 130-мм пушкой Future Gun и 12,7-мм пулеметом. Вес — 59 т. Для поражения целей и обнаружения угроз в танке используются цифровые системы. На вооружение танк пока не принимался. Rheinmetall представила танк на международной выставке Eurosatory в июне 2022 года

Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее сообщал, что компания намерена арендовать на Украине производственные площадки для выпуска техники. По его словам, первой техникой Rheinmetall, производство которой будет локализовано на Украине, станут бронетранспортеры Fuch и Lynx, рассчитывают в компании. Немецкая сторона планирует заключить контракты не позднее начала 2024 года и выпустить первый Fuch примерно за шесть-семь месяцев, а Lynx — за 12–13 месяцев.

Как рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, у страны «есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве на Украине боеприпасов калибра 155 мм». По его словам, для начала производства нужно не менее двух лет, передает «Политика страны».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

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Конференция прошла на фоне отказа американского конгресса вынести на рассмотрение проект о выделении многомиллиардной помощи Украине. Его в октябре предложил президент США Джо Байден. Пакет включал расходы в общей сложности на $106 млрд, из которых на военную помощь Украине намеревались выделить $61 млрд. Еще $14 млрд собирались предоставить Израилю, $9 млрд направить на гуманитарную помощь в рамках двух конфликтов. Еще $2 млрд должны были выделить на помощь союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и $14 млрд — чтобы обеспечить безопасность на южной границе США.

6 декабря Байден незадолго до голосования в конгрессе в специальном обращении призвал законодателей утвердить дополнительное финансирование до рождественских каникул, так как вопрос «не может ждать».

Россия осуждает помощь Запада в обеспечении Украины вооружениями. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это ведет к эскалации конфликта, но не помешает России достичь своих целей.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Rheinmetall Bayraktar производство оружия
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