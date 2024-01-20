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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны ФРГ потратило на снаряды на €280 млн меньше запланированного

Минобороны ФРГ потратило на снаряды почти на €300 млн меньше запланированного
Сюжет
Военная операция на Украине
Spiegel со ссылкой на ответы Минобороны Германии пишет, что в прошлом году ведомство потратило на боеприпасы €845 млн — меньше, чем в 2022-м, и меньше, чем планировало. В этом году Берлин собирается закупить снаряды на €3,5 млрд
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Берлин в прошлом году испытывал трудности с закупкой боеприпасов, пишет Spiegel со ссылкой на ответы военного ведомства Германии на вопросы депутата Бундестага Инго Гедехенса. Материал из журнала приводит издание Tagesspiegel.

Минобороны страны сообщило, что на эти цели было направлено €845 млн — это примерно на €280 млн меньше того, чем планировалось. Также это на €40 млн меньше, чем в 2022-м, указал Гедехенс. Депутат сказал, что такая ситуация вызывает тревогу, а также обвинил министра обороны Бориса Писториуса в том, что он обещал изменить ситуацию с боеприпасами, но ничего не сделал. Однако в текущем году на покупку снарядов хотят потратить €3,5 млрд, пишет издание.

ЕС наращивает производство боеприпасов. Еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что к концу года планируется выпускать по меньшей мере 1,3-1,4 млн снарядов, передает TF1-info.

«Мы продолжим наращивать наши производственные мощности, вероятно, примерно до 1,3–1,4 млн к концу этого года, и продолжим значительно увеличивать их в следующем году», — заявил он. По его словам, производить 1 млн снарядов в год ЕС будет уже в марте или апреле.

Еврокомиссар добавил, что большинство снарядов отправится на Украину, «потому что именно там есть острая необходимость».

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В марте прошлого года Брюссель пообещал поставить Киеву 1 млн боеприпасов. Однако выполнение обещания оказалось под угрозой. В конце октября Bloomberg писал, что спустя более чем полгода после объявления об этих поставках ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов. В ноябре Писториус подтвердил, что ЕС не поставит миллион снарядов к марту 2024-го.

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Президент Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы». Он отмечал, что и в США, и в Европе заканчивается вооружение для ВСУ. Путин в октябре говорил, что США в месяц производят 14 тыс. снарядов калибра 155 мм, а на Украине в день тратят пять тыс. Только к концу 2024-го Вашингтон намерен нарастить производство до 75 тыс., «но это еще надо дожить», отмечал глава государства.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз боеприпасы производство оружия Германия Украина
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