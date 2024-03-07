Кадыров опроверг существование рынка обмена военнопленных в России

Кадыров опроверг существование рынков по обмену военнопленными. Об этом писала The Times, рассказав о военном ВСУ Левицком. По словам Кадырова, его взяли в плен чеченские военные и передали Киеву в соответствии с законодательством

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В России нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 7 марта.

Так он ответил на сообщения о том, что «западные и украинские СМИ запустили очередной фейк о существовании в России некоего черного рынка, откуда мы закупаем украинских военнопленных для их последующего обмена на пленных чеченцев».

Ранее, 4 марта, The Times сообщила со ссылкой на пресс-секретаря Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко, что чеченские военные активно скупают пленных украинцев у других российских военнослужащих. Газета в качестве примера привела Вячеслава Левицкого, которого вначале взяли в плен военные ДНР, а затем «передали в Чечню».

Кадыров заявил, что Левицкий сдался в плен бойцам спецназа «АХМАТ» в апреле 2023 года. «Наши ребята наткнулись на Вячеслава через десять дней, после того как его раненным бросили свои же сослуживцы. У него были перебиты ноги и обморожены руки, поэтому его оперативно доставили в Грозный, где ему оказали всю необходимую помощь», — объяснил глава Чечни. По словам Кадырова, из-за начавшейся гангрены ему пришлось ампутировать конечности.

«На самом деле после лечения мы передали Вячеслава Левицкого и еще двух пленных украинской стороне», — сказал он. После этого удалось вернуть трех российских военных, которые не являются уроженцами Чечни, уточнил Кадыров. По его словам, этим занимался депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Процедура проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России», — отметил Кадыров.

20 февраля New York Times сообщила, что при отступлении из Авдеевки 850–1000 украинских военнослужащих могли попасть в российский плен. «В общих чертах могу сказать, что противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И по той информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — говорил 19 февраля

глава ДНР Денис Пушилин.

В конце января Россия обменялась с Украиной пленными: было возвращено 195 российских военнопленных. Предыдущий обмен должен был состояться 24 января, но он не произошел из-за сбитого ВСУ под Белгородом Ил-76 ВКС России. На нем везли украинских военнопленных, которых готовили к обмену.