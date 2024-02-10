Кадыров предложил Киеву «на деле» доказать готовность к переговорам
Украина и ее партнеры должны «на деле, а не на бумаге» доказать готовность к переговорам с Россией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
Так он отреагировал на фрагмент интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону о мирном договоре Москвы и Киева.
По словам Кадырова, российские власти готовы для урегулирования конфликта и неоднократно делали шаги для этого, однако «подлости» украинской стороны в виде «нарушения договоренностей» показали, что «одной лишь подписи на документе отныне нельзя».
«Если и будут переговоры, то украинской хунте и Западу нужно будет сначала на деле, а не на бумаге доказать, что им в этот раз можно доверять», — написал Кадыров.
Глава Чечни назвал реакцию американцев на интервью «шокирующей»: «Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения спецоперации, стали настоящим откровением».
Во время интервью Путин заявил, что на переговорах в Стамбуле весной 2022 года России и Украине удалось добиться существенных результатов, «они были практически завершены», но позднее «другая сторона отказалась от этих соглашений».
Власти неоднократно подчеркивали, что Москва не отказывается от диалога с Украиной. Россия требует признать «новые территориальные реалии»: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России.
Украина в ответ называет одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.
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