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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров предложил Киеву «на деле» доказать готовность к переговорам

Кадыров: реакция американцев на интервью Путина Карлсону — шокирующая
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина и ее партнеры должны «на деле, а не на бумаге» доказать готовность к переговорам с Россией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Так он отреагировал на фрагмент интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону о мирном договоре Москвы и Киева.

По словам Кадырова, российские власти готовы для урегулирования конфликта и неоднократно делали шаги для этого, однако «подлости» украинской стороны в виде «нарушения договоренностей» показали, что «одной лишь подписи на документе отныне нельзя».

«Если и будут переговоры, то украинской хунте и Западу нужно будет сначала на деле, а не на бумаге доказать, что им в этот раз можно доверять», — написал Кадыров.

Глава Чечни назвал реакцию американцев на интервью «шокирующей»: «Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения спецоперации, стали настоящим откровением».

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Во время интервью Путин заявил, что на переговорах в Стамбуле весной 2022 года России и Украине удалось добиться существенных результатов, «они были практически завершены», но позднее «другая сторона отказалась от этих соглашений».

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Власти неоднократно подчеркивали, что Москва не отказывается от диалога с Украиной. Россия требует признать «новые территориальные реалии»: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России.

Украина в ответ называет одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.

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7 октября 1952 года
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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