Россия уведомила Германию о задержании немца из-за мармелада с коноплей
Власти Германии в курсе о задержании в Санкт-Петербурге немца, у которого нашли мармеладных мишек с каннабисом, российская сторона уведомила об этом генконсульство страны, сообщил журналистам представитель МИД Германии.
«Российские власти проинформировали о задержании наше генконсульство, так что мы оказываем задержанному консульскую помощь и находимся в контакте с его адвокатами», — рассказал представитель немецкого ведомства (цитата по ТАСС).
Гражданина Германии задержали 13 февраля в петербургском аэропорту Пулково. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) нашли у него пакет с мармеладными мишками, на котором были надпись Fink green goldbears и изображение листа каннабиса.
Внутри упаковки было шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом весом 20 г. Таможенники провели экспресс-тест и выяснили, что сладости содержат тетрагидроканнабинол — вещество, которое признано в России наркотическим и запрещено к ввозу. Прибывший в Россию из Гамбурга пассажир пояснил, что купил мармеладных мишек на родине, так как обычно употребляет их во время полетов для спокойного сна.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств), которая предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
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