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Россия уведомила Германию о задержании немца из-за мармелада с коноплей

Россия уведомила генконсульство ФРГ о задержании немца из-за мишек с коноплей
Мармеладные мишки, обнаруженные у гражданина Германии
Мармеладные мишки, обнаруженные у гражданина Германии (Фото: customs_rf / Telegram)

Власти Германии в курсе о задержании в Санкт-Петербурге немца, у которого нашли мармеладных мишек с каннабисом, российская сторона уведомила об этом генконсульство страны, сообщил журналистам представитель МИД Германии.

«Российские власти проинформировали о задержании наше генконсульство, так что мы оказываем задержанному консульскую помощь и находимся в контакте с его адвокатами», — рассказал представитель немецкого ведомства (цитата по ТАСС).

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Гражданина Германии задержали 13 февраля в петербургском аэропорту Пулково. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) нашли у него пакет с мармеладными мишками, на котором были надпись Fink green goldbears и изображение листа каннабиса.

Внутри упаковки было шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом весом 20 г. Таможенники провели экспресс-тест и выяснили, что сладости содержат тетрагидроканнабинол — вещество, которое признано в России наркотическим и запрещено к ввозу. Прибывший в Россию из Гамбурга пассажир пояснил, что купил мармеладных мишек на родине, так как обычно употребляет их во время полетов для спокойного сна.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств), которая предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

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Теги
Германия генконсульство мармеладные мишки каннабис Санкт-Петербург задержание
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