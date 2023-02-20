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МИД Германии рекомендовал гражданам не ездить в Россию

МИД Германии порекомендовал гражданам отложить поездки в Россию

Министерство иностранных дел ФРГ рекомендовало своим гражданам отложить поездки в Россию, в частности в граничащие с Украиной регионы. Об этом говорится в обновленных рекомендациях по поездкам за рубеж.

«С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздники 23 и 24 февраля 2023 года). Будьте особенно внимательны и осторожны. В частности, избегайте больших скоплений людей», — сказано в заявлении ведомства.

13 февраля посольство США в России опубликовало аналогичные рекомендации, также посоветовав уже находящимся в стране американцам покинуть ее. Дипмиссия указала, что для выезда граждане США должны предпринять самостоятельные меры, поскольку у посольства есть «серьезные ограничения в возможностях» помочь им покинуть Россию.

Кроме того, ведомство рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников спецслужб на подобных акциях. В российском МИДе эти призывы сочли провокацией.

В тот же день МИД Франции призвал своих граждан покинуть Белоруссию и уехать из нее уже находящихся там французов.

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