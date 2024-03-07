Премьер Словакии увидел угрозу отношениям с Чехией из-за Украины

Прага поставила под угрозу отношения с Братиславой из-за разницы во мнениях о конфликте на Украине, считает Роберт Фицо. Ранее Чехия отменила межправительственные консультации в апреле-мае из-за встречи глав МИД Словакии и России

Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Власти Чехии поставили под угрозу отношения со Словакией из-за разницы во взглядах на украинский конфликт, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, комментируя отмену межправительственных консультаций.

«Мы принимаем к сведению, что чешское правительство приняло такое решение только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны на Украине, в то время как словацкое правительство открыто призывает к миру. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную внешнюю политику», — приводит слова Фицо издание Aktuality. Он также добавил, что членов чешского кабмина ждут в любое время в Словакии, и «политические отношения не будут обременены различными взглядами на мир, которые не имеют ничего общего со словацко-чешским соседством».

Межправительственные консультации должны были состояться в конце апреля — начале мая. Однако Прага их отменила из-за «внешней политики Словакии». Как пишет Aktuality, одной из причин стала встреча главы МИД республики Юрая Бланара с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Дипломатического форума в Анталье 2 марта.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, комментируя эту встречу, заявил, что «невозможно скрыть существенные различия» со Словакией в ключевых темах внешней политики. «Мы считаем, что в это время нет необходимости проводить совместное заседание двух правительств», — приводит его слова Aktuality. Издание отмечает, что решение о переносе мероприятий приняла также словацкая сторона.

Чехия стала одним из главных инициаторов поиска средств для приобретения 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины, которая испытывает их острую нехватку в последнее время, писал Bloomberg. С начала военной операции Прага неоднократно оказывала военную и финансовую помощь Киеву, а также вводила санкции против Москвы.

Фицо критикует подход западных стран к конфликту на Украине. В частности, он называл бессмысленной помощь Киеву и не исключал «болезненный компромисс» для него в вопросе территориальных уступок. В свою очередь Лавров после встречи с Бланарой говорил о готовности наладить отношения со Словакией на межпарламентском уровне.

Россия осуждает любую западную помощь Украине, считая, что она приведет к затягиванию конфликта и не изменит его исход.