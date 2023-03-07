В Киеве заявили о возвращении 130 пленных в результате обмена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 16:13
Роботы, триколор и вечерние трусы: главные моменты Недели моды Стиль, 19:33
«Ак Барс» проиграл в рекордном матче Билялетдинова в плей-офф КХЛ Спорт, 19:27
КГБ Белоруссии заявил о доказательствах причастности СБУ к атаке на А-50 Политика, 19:19
Украинка объяснила отказ пожать руку россиянке после финала турнира WTA Спорт, 19:19
«Барселону» обвинят в коррупции по делу о выплатах экс-арбитру Спорт, 19:06
Еврокомиссия опровергла расширение сроков подачи заявок на разблокировку Инвестиции, 19:02
NYT сообщила об «украинском следе» в подрывах Nord Stream Политика, 18:57
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:52
Эксперты оценили разницу в стоимости жилья от собственников и риелторов Недвижимость, 18:49
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 18:48
В одном из зданий МВД на Петровке произошел пожар Общество, 18:43
Красный Крест заявил о гуманитарных проблемах в Сирии после землетрясения Общество, 18:42
В Пензенской области запретили беспилотники Общество, 18:39
FT узнала, что переговоры о выкупе Gunvor Group фирмой из ОАЭ провалились Бизнес, 18:37
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве заявили о возвращении 130 пленных в результате обмена

Глава офиса Зеленского Ермак: в результате обмена на Украину вернулись 130 военнопленных
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В рамках обмена военнопленными на Украину вернулись 130 человек, среди них четыре женщины, заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак в телеграм-канале.

В числе вернувшихся — военные, сотрудники Нацгвардии, пограничники, работники Государственной специальной службы транспорта. По словам Ермака, 87 из них участвовали в обороне Мариуполя, в том числе 71 — на территории завода «Азовсталь». 35 человек были взяты в плен на донецком направлении, в частности, в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара.

«Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения», — отметил Ермак.

Минобороны России 7 марта сообщило о возвращении из плена 90 военных. Как утверждает ведомство, «в плену им грозила смертельная опасность». Вернувшихся доставят в Москву, они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Предыдущий обмен, о котором сообщали стороны, состоялся 16 февраля. Тогда в Россию вернулся 101 человек. В Киеве заявили об освобождении 100 военных.

В январе в Турции прошло несколько раундов переговоров между уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Тогда турецкий омбудсмен Шереф Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор для пострадавших от военных действий на Украине детей, женщин и раненых.

Читайте на РБК Pro
Как укрепить все тело за 16 минут: видеотренировка
«На юань нельзя ориентироваться»: что ждет китайскую валюту в 2023-м
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell

Позже Москалькова сообщила, что Москва и Киев договорились содействовать в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации. Она подчеркнула, что гуманитарный коридор должен оставаться «вне политики».

Теги
обмен пленными Андрей Ермак Украина
Материалы по теме
В ДНР объявили о создании батальона из украинских пленных
Политика
Москалькова обвинила Киев в затягивании обмена военнопленными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter