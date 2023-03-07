В Киеве заявили о возвращении 130 пленных в результате обмена

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В рамках обмена военнопленными на Украину вернулись 130 человек, среди них четыре женщины, заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак в телеграм-канале.

В числе вернувшихся — военные, сотрудники Нацгвардии, пограничники, работники Государственной специальной службы транспорта. По словам Ермака, 87 из них участвовали в обороне Мариуполя, в том числе 71 — на территории завода «Азовсталь». 35 человек были взяты в плен на донецком направлении, в частности, в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара.

«Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения», — отметил Ермак.

Минобороны России 7 марта сообщило о возвращении из плена 90 военных. Как утверждает ведомство, «в плену им грозила смертельная опасность». Вернувшихся доставят в Москву, они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Предыдущий обмен, о котором сообщали стороны, состоялся 16 февраля. Тогда в Россию вернулся 101 человек. В Киеве заявили об освобождении 100 военных.

В январе в Турции прошло несколько раундов переговоров между уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Тогда турецкий омбудсмен Шереф Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор для пострадавших от военных действий на Украине детей, женщин и раненых.

Позже Москалькова сообщила, что Москва и Киев договорились содействовать в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации. Она подчеркнула, что гуманитарный коридор должен оставаться «вне политики».