ООН сообщило об анализе видео с «пытками российских пленных» на Украине

В ООН известно о представленной Россией видеозаписи, на которой показаны нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

Она указала, что видео составлено из ранее доступных видеоматериалов, которые уже были включены Управлением в отчеты. Киев, продолжила пресс-секретарь, дал миссии ООН доступ к российским военнопленным в официальных местах их содержания.

«Таким образом мы смогли конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека. Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам», — подчеркнула Шамдасани.

По данным Управления ООН по правам человека, за первые полгода конфликта поступили данные о 50 случаях пыток или иных форм жесткого обращения со стороны служащих ВСУ.

В середине января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о получении родственниками плененных российских военных Владислава Коваленко и Петра Крикунова видеозаписей, на которых их пытают, неизвестные потребовали выкуп и пригрозили убить пленников.

Москалькова обратилась в комитет ООН против пыток, к верховному комиссару ООН по правам человека, уполномоченному Верховной рады Украины и Международный комитет Красного Креста, требуя, чтобы ВСУ «соблюдали Женевскую конвенцию 1949 г., запрещающую применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека».





