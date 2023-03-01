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Посол Германии объяснил «молчание» о взрывах на «Северных потоках»

Посол Германии в России фон Гайр объяснил «молчание» о взрывах на «Северных потоках»
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр объяснил отсутствие информации о взрывах газопроводов «Северный поток» с тем, что Германия, Дания и Швеция еще не завершили расследование инцидента
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Геза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр объяснил РБК молчание о взрывах на газопроводах «Северный поток» продолжающимся расследованием инцидента, назвав произошедшее неприемлемым.

«Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов «Северный поток», неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность», — заявил фон Гайр РБК. Он напомнил, что уполномоченные национальные органы Дании, Германии и Швеции начали расследование инцидента, «чтобы внести полную ясность в то, что произошло и почему». «Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате», — сказал посол ФРГ, отвечая на вопрос о причинах «замалчивания» подрыва «Северных потоков».

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября. Компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, — «Северный поток» и «Северный поток-2». Расследованием инцидента занимаются Дания, Швеция и ФРГ, кроме того, место происшествия обследовали оператор газопроводов Nord Stream AG и «Газпром». Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков» было «выгодно».

В начале февраля генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил о том, что расследование инцидента продолжается и у Берлина нет доказательств того, что за взрывами на газопроводах стоит Россия. Британская газета The Times сообщала, что Германия не отбросила версию о том, что взрывы на газопроводах совершило «западное государство», чтобы обвинить в этом Россию.

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал в начале февраля статью о подрыве «Северных потоков», в которой утверждал, ссылаясь на анонимный источник, что взрыв был организован силами США при содействии Норвегии. Целью подрыва, по его словам, было опасение США, что Германия не присоединится к антироссийским санкциям. Белый дом отверг свою причастность ко взрывам на газопроводах.

После публикации Херша Москва запросила заседание Совбеза ООН 21 февраля, в ходе которого постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что России «с высокой долей вероятности» известно о причастных к инциденту, а также о способах осуществления подрыва. Тогда же Небензя заявил, что Германия, Дания и Швеция не уведомляли Россию о ходе расследования подрывов «Северных потоков» и обвинил ЕС в попытке «замести» следы взрывов. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал «хамством» молчание властей Швеции и Дании о расследовании взрыва. «Уже полгода молчат как рыба об лед, и с сентября ни шведы, ни датчане не отвечают на официальные письма нашего премьер-министра Мишустина, который очень вежливо предложил назначить какое-то контактное лицо, с которым можно будет вести разговор, поскольку произошло это в территориальных водах в исключительной зоне Швеции и Дании, а трубопроводы являются собственностью российской компании», — говорил он.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
посол ФРГ Северный поток-2 Северный поток Германия Дания Швеция
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