Bloomberg увидел замену России Китаем на мировом рынке топлива

Китай быстро наращивает экспорт дизельного топлива, рост поставок совпал по времени с введением ограничений на топливо из России. Китайский дизель поможет Европе справиться с прекращением импорта российских нефтепродуктов

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После решения о введении ценового эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, перевозимые морским путем, Запад ищет замену российскому топливу. Как пишет Bloomberg, важнейшим фактором в этом процессе могут стать поставки топлива из Китая.

По данным Vortexa Ltd., в прошлом году ЕС импортировал около 220 млн баррелей дизельного топлива из России. Заменить такой объем российского топлива сложно, но возможно, пишет агентство. В 2021 году более половины всех морских перевозок в ЕС и Великобританию, где ввели ограничения на импорт российского топлива, приходилось на Россию, однако к декабрю доля упала примерно до 40%, отчасти благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии и Индии.

Как пишет Bloomberg, самым очевидным новым источником поставок топлива в Евросоюз и Великобританию являются страны Ближнего Востока, экспорт также увеличивают США. Но самым важным потенциальным поставщиком топлива на мировые рынки может оказаться Китай. Напрямую в Европу экспортируется лишь часть дизельного топлива из КНР, однако, отмечает Bloomberg, косвенно рост экспорта из Китая серьезно влияет на ситуацию. За счет увеличения поставок в другие регионы на мировом рынке высвобождаются объемы топлива от других поставщиков, которые потенциально могут быть поставлены в Европу.

Процесс перераспределения глобальных потоков экспорта топлива уже идет. Как отмечает агентство, отгрузка дизельного топлива из Китая в декабре достигла самого высокого уровня как минимум с 2016 года. Квота на экспорт топлива из КНР на 2023 год увеличилась почти на 50% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс оценивает потенциальный объем экспорта дизельного топлива из Китая в первом полугодии от 400 тыс. до 600 тыс. барр. в день. Это примерно столько же, сколько ЕС и Великобритания могут потерять из-за ограничения морских поставок топлива из России.

Ценовое эмбарго ЕС на морские перевозки нефти из России начало действовать с 5 декабря. Евросоюз и страны G7 запретили банкам, страховщикам и портам финансировать покупку и продажу российской нефти, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена российской нефти или нефтепродуктов на борту танкера превышает установленный лимит.

Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть, который запрещает поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти действует с 1 февраля до 1 июля 2023 года. Исключения могут быть сделаны по решению президента.