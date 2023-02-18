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В Бундестаге раскритиковали требование Киева о кассетных боеприпасах

Депутат Бундестага: не стоит реализовывать требование Киева о кассетных боеприпасах

Не каждое требование Украины о поставках вооружения стоит реализовывать. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («Альянс 90/Зелёные»), во время обсуждения требования Киева передать ВСУ кассетные и фосфорные боеприпасы, сообщает Der Tagesspiel.

«То, что они что-то требуют, не означает, что вы должны это реализовать. Но это, на мой взгляд, неразумное требование возникает от безысходности, потому что обещанное недостаточно реализовано: хороший пример — Leopard 2», — заявил Хофрайтер.

Ранее такие снаряды попросил у Запада министр инфраструктуры Украины Александра Кубракова, сообщает «РБК Украина».

Об отказе предоставлять Украине такое оружие уже заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы», — сказал Столтенберг.

При этом российское Минобороны еще в самом начале специальной военной операции обвиняло ВСУ в применении фосфорных боеприпасов. В частности, о применении таких снарядов сообщалось во время боев за аэропорта Гастомель в пригороде Киева.

Теги
Германия кассетные боеприпасы поставки оружия Бундестаг ВСУ Украина
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