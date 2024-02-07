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Война санкций ,  
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Фридман выиграл суд у не получившей из-за санкций выплаты домработницы

Фридман выиграл суд против не получившей выплаты из-за санкций домработницы
Сюжет
Война санкций
Домработница Фридмана была в декрете, когда он попал под санкции, и не получала выплаты. Она подала иск, обвинив бизнесмена в несправедливом увольнении и дискриминации, однако суд назвал ее «жертвой процесса»
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд) выиграл суд против домработницы из его лондонского особняка Athlone House, сообщает The Telegraph.

Истец Доминика Козлик находилась в декретном отпуске, когда весной 2022-го Фридман попал под британские санкции. В результате его счета оказались заблокированы, и он лишился возможности платить персоналу, обслуживавшему дом. В октябре прошлого года Высокий суд Лондона не стал удовлетворять иск бизнесмена об отмене запрета на оплату расходов на обслуживание его особняка, в том числе зарплат работникам, из замороженных средств.

Из-за этой ситуации Козлик лишилась полагавшихся ей в связи с беременностью и родами выплат, ее уволили в марте 2022-го. Она была домработницей там с марта 2021-го, а в целом работала на Фридмана с 2015-го. Женщина ушла в декрет на год в ноябре 2021 года и должна была ежемесячно получать £1,5 тыс. ($1,9 тыс.).

Козлик подала в суд на Фридмана за несправедливое увольнение из-за беременности, дискриминации по признаку пола и нарушения контракта, но суд постановил, что она просто «жертва процесса», а бизнесмен не мог платить ей, не совершая «уголовного преступления» ввиду введенных против него санкций.

РБК направил запрос в пресс-службу Альфа-банка.

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Фридман называл санкции против себя необоснованными и в 2022-м сравнил жизнь в Лондоне под ограничениями с домашним арестом. Кроме британских он включен в санкционные списки США и ЕС.

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В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства Великобритании по обвинению в мошенничестве и сговоре для обхода санкций.

В октябре прошлого года источник РБК, близкий к бизнесмену, сообщал, что тот покинул Великобританию и переехал в Израиль. Это подтвердили в «Альфа-Групп», где уточнили, что сейчас предприниматель находится в Москве и «теперь планируется посещать Россию регулярно». Сам Фридман объяснил отъезд из Британии «невозможностью жить в условиях санкций».

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