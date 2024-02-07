Суд ЕС отклонил иски о снятии европейских санкций с Усманова и Шувалова

Шувалов и Усманов находятся под санкциями почти два года. Оба пытались оспорить решение об их введении на основе недостаточной мотивировки, но суд встал на сторону Совета ЕС

Алишер Усманов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Суд ЕС отклонил иски основателя холдинга USM Алишера Усманова и главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которые пытались оспорить введенные против них санкции. Соответствующие решения опубликованы в судебной базе. Усманов и Шувалов попали под санкции Брюсселя в феврале 2022-го.

Истцы требовали отменить введенные против них ограничения и заставить ЕС оплатить расходы за судебное разбирательство. Однако суд отклонил эти претензии.

Сторона Усманова в качестве аргументов заявляла в суде, что мотивировка введения санкций недостаточна, основания для них слишком расплывчаты и не позволяют установить конкретные причины включения его в список.

В частности Совет ЕС цитировал статью Forbes при включении Усманова в санкционный список. В январе бизнесмен выиграл суд против издания: ему запретили распространять заявления о том, что Усманов являлся «подставным лицом» Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы». «Совершенно недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Этот полный институциональный провал, который является не исключением, а скорее правилом, стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова. Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом», — заявлял тогда адвокат Усманова Йоахим Николаус Штайнхёфель.

В августе 2023 года бизнесмену в суде проиграла австрийская газета Kurier, которая писала, что Путин назвал Усманова «одним из своих любимых олигархов».

Усманов говорил, что санкции нанесли огромный ущерб репутации и что его нельзя считать олигархом, так как он не участвовал в приватизации и не был получателем «сомнительной помощи от государства».

Сторона Шувалова апеллировала к тому, что мотивировка его включения в санкционный список основана на неактульных фактах.

РБК направил запрос в ВЭБ.РФ. Представитель Усманова отказался от комментариев.