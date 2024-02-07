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Военная операция на Украине ,  
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Дуда призвал верить обещанию Трампа об остановке конфликта на Украине

Дуда выразил уверенность в возможностях Трампа остановить конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Польши заявил, что в случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания. Ранее экс-президент США обещал остановить боевые действия за 24 часа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: David Becker / Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность в том, что бывший американский лидер Дональд Трамп в случае своего переизбрания в 2024 году сдержит обещание и остановит конфликт на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Руанды Полем Кагаме.

«Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось. Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно», — заявил Дуда (цитата по порталу 300polityka.pl). Он сказал об этом, говоря о словах Трампа о готовности остановить конфликт на Украине, отмечает ТАСС.

Экс-президент США неоднократно заявлял о возможности добиться завершения военных действий на Украине «за 24 часа» в случае его переизбрания. В январе он пообещал это сделать после победы на выборах в ноябре 2024 года и до инаугурации. По словам Трампа, его посредническим усилиям поможет то, что он хорошо знаком с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако бывший американский лидер не уточнял, каким образом планирует добиться урегулирования конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров исключал возможность изменения подхода Вашингтона к Москве в случае прихода к власти Трампа. По его словам, стимул к разрушению российско-американских отношений был заложен еще при президентстве Джорджа Буша-младшего, в том числе благодаря нарушению обещания не расширять НАТО.

Путин называл одной из целей спецоперации демилитаризацию Украины, Россия настаивает на нейтральном, внеблоковом статусе соседнего государства.

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Дональд Трамп

Зеленский в свою очередь счел «очень опасной» идею Трампа о завершении боевых действий за 24 часа. По его словам, намерения экс-президента США принимать решения самостоятельно исключают мнение украинского народа.

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Юлия Овчинникова
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