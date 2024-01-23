Лавров исключил, что приход Трампа поменяет отношение США к России

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в том, что отношения России и Америки изменятся, если Дональд Трамп станет президентом. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Я не верю, что будет какая-то разница, поскольку стимул к разрушению российско-американских отношений, основ этих отношений, в том числе всех соглашений по стратегической безопасности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности (...) выстраиванию доверия — все это начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда он сказал Путину: «Знаете, я выхожу из Договора по межконтинентальным баллистическим ракетам», — ответил Лавров на вопрос журналиста о том, возможен ли сдвиг в отношениях с Россией, если Трамп снова станет президентом.

Глава МИД добавил, что переосмыслить вопрос должны те, кто игнорировал «добрую волю» Путина в течении его первых двух сроков.

Вместо этого, по его словам, мы видим нынешнее поколение политиков в США, которые «не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики США, которую они начали проводить после распада СССР».

Лавров также напомнил об обещании западных стран не расширять НАТО, данное еще бывшему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также указал, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях экспансии военного блока.

«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», — сказал он.