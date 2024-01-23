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Политика ,  
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Лавров исключил, что приход Трампа поменяет отношение США к России

Лавров исключил влияние президентства Трампа на сдвиг в отношениях с Россией
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в том, что отношения России и Америки изменятся, если Дональд Трамп станет президентом. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Я не верю, что будет какая-то разница, поскольку стимул к разрушению российско-американских отношений, основ этих отношений, в том числе всех соглашений по стратегической безопасности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности (...) выстраиванию доверия — все это начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда он сказал Путину: «Знаете, я выхожу из Договора по межконтинентальным баллистическим ракетам», — ответил Лавров на вопрос журналиста о том, возможен ли сдвиг в отношениях с Россией, если Трамп снова станет президентом.

Глава МИД добавил, что переосмыслить вопрос должны те, кто игнорировал «добрую волю» Путина в течении его первых двух сроков.

Вместо этого, по его словам, мы видим нынешнее поколение политиков в США, которые «не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики США, которую они начали проводить после распада СССР».

Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина»
Политика
Сергей Лавров

Лавров также напомнил об обещании западных стран не расширять НАТО, данное еще бывшему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также указал, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях экспансии военного блока.

«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», — сказал он.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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