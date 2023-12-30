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Военная операция на Украине ,  
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Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты

ВС Польши: следов залетевшей со стороны Украины ракеты не обнаружено
Сюжет
Военная операция на Украине

Польские военные не обнаружили следы залетевшей на территорию страны со стороны Украины ракеты, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X (Twitter).

«Проверку обозначенной территории завершили с участием почти 500 солдат Войск территориальной обороны. Результат поиска — отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — заявили в оборонном ведомстве.

В командовании уточнили, что военные завершили поиски и дальнейшие проверки на месте не запланированы.

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой
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Ночью и утром 29 декабря во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, в ряде регионов звучали взрывы. Минобороны России позже отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря.

В тот же день оперативное польское командование сообщило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны границы с Украиной. В связи с произошедшим президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством страны.

Министр иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал объяснений из-за нарушения российской крылатой ракетой воздушного пространства страны.

Ордаш отметил, что польская сторона отказалась предоставить доказательства, что залетевшая со стороны Украины ракета принадлежит именно России. Он назвал обвинения в сторону Москвы голословными.

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Теги
Польша Украина ракета военное командование
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