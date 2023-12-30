Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты

Польские военные не обнаружили следы залетевшей на территорию страны со стороны Украины ракеты, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X (Twitter).

«Проверку обозначенной территории завершили с участием почти 500 солдат Войск территориальной обороны. Результат поиска — отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — заявили в оборонном ведомстве.

В командовании уточнили, что военные завершили поиски и дальнейшие проверки на месте не запланированы.

Ночью и утром 29 декабря во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, в ряде регионов звучали взрывы. Минобороны России позже отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря.



В тот же день оперативное польское командование сообщило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство страны со стороны границы с Украиной. В связи с произошедшим президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством страны.

Министр иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал объяснений из-за нарушения российской крылатой ракетой воздушного пространства страны.

Ордаш отметил, что польская сторона отказалась предоставить доказательства, что залетевшая со стороны Украины ракета принадлежит именно России. Он назвал обвинения в сторону Москвы голословными.