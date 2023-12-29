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Военная операция на Украине ,  
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МИД Польши вручил ноту российскому поверенному из-за пролета ракеты

МИД Польши: поверенному России вручена нота из-за пролета ракеты над страной
Сюжет
Военная операция на Украине
О пролете российской ракеты над Польшей в ночь на 29 декабря сообщили в польском Генштабе. Поверенному России вручили ноту и потребовали объяснений за инцидент. Минобороны ранее отчиталось о массированном ударе по Украине
Владислав Теофил
Владислав Теофил (Фото: Albert Zawada / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал объяснений за инцидент с нарушением воздушного пространства российской крылатой ракетой в ночь на 29 декабря. Об этом сообщается на сайте МИД Польши.

Позже Ордаш сообщил «РИА Новости», что нота МИД Польши не содержит никаких доказательств присутствия российской ракеты в воздушном пространстве страны, а лишь голословные обвинения. «Никаких доказательств нам представлено не было. На мою просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте, я получил отказ», — заявил он.

Минувшей ночью украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск). Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о массированном ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам, добавив, что есть погибшие и пострадавшие.

Позже оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о нарушении воздушного пространства страны неопознанным объектом. «Неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — уточнили в ведомстве. Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством страны.

Минобороны России днем отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Все цели были поражены, добавили в министерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку самой массовой с начала конфликта.

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой
Политика
Веслав Кукула

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На фоне массированной атаки президент США Джо Байден заявил, что ставки в вооруженном конфликте на Украине «выходят далеко за пределы» этой страны, затрагивая НАТО, европейскую безопасность и будущее трансатлантических отношений.

Он вновь призвал американский конгресс «принять срочные меры» в новом году, чтобы продолжать отправлять Украине оружие и системы противовоздушной обороны.

Москва осуждает поставки вооружения Киеву западными странами и считает, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирным переговорам.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны крылатая ракета Польша нота протеста Военная операция на Украине
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