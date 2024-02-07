Днепровский район Киева частично остался без света после взрывов
Часть жителей Днепровского района Киева осталась без света, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в телеграм-канале.
«В Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения», — говорится в сообщении.
В ДТЭКе пообещали выяснить причины аварии и восстановить энергоснабжение «как только позволит ситуация безопасности».
Утром 7 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и работе средств ПВО в столице. Местная военная администрация призывала граждан оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Николаеве, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях, во Львовской области объявили ракетную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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