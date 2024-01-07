Нетаньяху предложил «Хезболле» усвоить урок ХАМАС

Израиль преследует национальную цель — обеспечить безопасность жителей северных регионов страны. Для ее достижения Тель-Авив готов использовать дипломатические средства, но может действовать и другими способами, отметил Нетаньяху

Ливано-израильская граница (Фото: Ali Hashisho / XinHua / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил дипломатического урегулирования конфликта с ливанской «Хезболлой», однако подчеркнул, что его страна готова и к эскалации конфликта. Его слова приводит The Times of Israel.

«Я предлагаю «Хезболле» усвоить то, что ХАМАС уже усвоил за последние месяцы: ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и безопасно вернуть жителей севера [Израиля] в их дома. Это национальная цель, и мы действуем ответственно для ее достижения. Если мы сможем, мы сделаем это дипломатическими средствами, а если нет, мы будем действовать другими способами», — заявил он.

Израильский премьер предостерег ливанскую группировку после эскалации конфликта на северной границе Израиля. The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что Нетаньяху может рассматривать расширение боевых действий в Ливане как ключ к своему политическому выживанию на фоне внутренней критики его правительства, не сумевшего предотвратить нападение ХАМАС.

После 7 октября, когда началась война между Израилем и ХАМАС, ливанская шиитская группировка «Хезболла»,которая поддерживается Ираном, начала наносить удары по северу страны. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки.

В начале ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. В то же время официальные ливанские власти заявляли, что не хотят войны. Если «Хезболла» вступит в войну между Израилем и ХАМАС, то это может привести к уничтожению Ливана, предупредил Нетаньяху.

2 января в результате удара израильского беспилотника в Бейруте погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. «Хезболла» пообещала отомстить за его смерть.

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«Хезболла» 6 января совершила массированный ракетный обстрел израильской военной базы в Мероне, где находится центр радиоэлектронной борьбы. Боевики выпустили по ней более 60 снарядов.

После этого израильские истребители нанесли удар по двум тыловым базам шиитской группировки «Хезболла» в южной части Ливана, в том числе с которых шиитские силы обстреливали Израиль.