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Военная операция на Украине ,  
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Полянский ответил на слова Макфола о «прекрасном» будущем России

Зампостпреда России в ООН Полянский: США стремятся разгромить Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ не пойдет на Москву, потому что Киев скоро проиграет, заявил заместитель постпреда России в ООН. Экс-посол США Майкл Макфол ранее заявил, что существованию России ничего угрожает. Полянский считает, что угрожает НАТО
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Стратегия США заключается в ослаблении, а затем и разгроме России, заявил на своей странице в X (бывший Twitter) заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола о том, что существованию России «ничего не угрожает».

По словам Полянского, украинский кризис показал, что существованию России угрожает НАТО, которая «де-факто ведет войну на Украине через своих доверенных лиц». Он считает, что это основная часть стратегии США по «ослаблению, а затем разгрому России».

Бывший посол США в России Майкл Макфол ранее написал на своей странице в X, что в случае вывода российских войск с Украины «будущее России как страны будет прекрасным». Дипломат также заявил, что украинские войска не собираются идти на Москву, а НАТО «никогда не нападала на Россию и никогда не нападет», если та не сделает это первой.

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Полянский в ответ на это заявил, что украинские войска «наверняка не пойдут на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет».

«Я не сомневаюсь, что мир изменится после того, как Зе [президент Украины Владимир Зеленский] и его сторонники потерпят поражение. Если НАТО и США не сделают никаких выводов и не займутся искренней и глубокой трансформацией архитектуры европейской безопасности на основе принципа неделимой безопасности, это будет огромной ошибкой для Запада», — отметил он.

В начале января президент Владимир Путин заявил, что Запад — противник России, и с помощью Украины пытается решить свои вопросы. По словам главы государства, противники России хотят «уничтожить российскую государственную» и добиться ее стратегического поражения на поле боя. Москва готова к переговорам с Киевом по урегулированию, но с учетом своих интересов, указывал Путин. Разговоры о возможности победы Украины на поле боя в Кремле называли «абсурдными».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Полянский Постпред России при ООН Военная операция на Украине Майкл Макфол
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