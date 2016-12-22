Еврокомиссия подала на Венгрию в суд из-за закона «Стоп Сорос»

Еврокомиссия подала в суд иск к правительству Венгрии. Причиной стала миграционная политика Будапешта, а также недавно принятый парламентом закон «Стоп Сорос», ограничивающий деятельность американского бизнесмена

Джордж Сорос (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

После длительного спора с Будапештом Еврокомиссия решила доказать свою правоту в суде Европейского союза, сообщает агентство Reuters. В документе содержатся две основные претензии Брюсселя к венгерскому правительству: отношение к проблеме беженцев, а также закон, получивший название «Стоп Сорос».

«Стоп Сорос» — пакет законопроектов, который вводит уголовную ответственность для лиц и организаций, оказывающих помощь нелегальным мигрантам. Он получил такое название, поскольку основные претензии венгерских властей в этом вопросе были к организациям, которые поддерживал американский миллиардер Джордж Сорос. Претензии к пакету были как у правозащитных организаций, так и у Венецианской комиссии Совета Европы, в обязанности которой входит анализ законопроектов, затрагивающих конституционные ценности.

В Еврокомиссии заявили, что «Стоп Сорос» противоречит законодательству Евросоюза, поскольку ограничивает права беженцев. В Брюсселе рассчитывают, что если Венгрия в течение двух месяцев не откажется от этого закона, то ее к этому принудит суд.

Также в иске есть и претензии к Венгрии по миграционной политике правительства Виктора Орбана. В частности, в Брюсселе указали, что власти не предоставляют мигрантам возможности получить статус беженцев. Их сверх положенного срока содержат во временных транзитных лагерях. Помимо этого, венгерские власти высылают мигрантов даже в тех случаях, когда их безопасность не гарантирована.

В случае если суд Евросоюза признает неправоту Будапешта, а Венгрия откажется выполнить его требования, страну могут ждать санкции.

Премьер-министр Венгрии Орбан в течение нескольких месяцев отказывается присоединиться к решению ЕС о квотах на прием мигрантов. По его словам, прибывающие в Венгрию нелегалы не беженцы, а «захватчики», которые создают неизбежные проблемы. «Мы считаем, что большое количество мусульман неизбежно ведет к появлению параллельных обществ. Мы этого не хотим. И мы не хотим, чтобы нас к этому принуждали», — подчеркнул он.Венгрия ранее подавала в суд ЕС иск с требованием прекратить практику квот, однако проиграла.