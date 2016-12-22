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Почему будущее Венгрии в ЕС оказалось под вопросом
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Почему будущее Венгрии в ЕС оказалось под вопросом
Политика, 20:16
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Почему будущее Венгрии в ЕС оказалось под вопросом
Европарламент официально признал угрозу отступления Венгрии от основополагающих принципов Евросоюза. Этот беспрецедентный в истории ЕС шаг нанес ощутимый удар по репутации страны и грозит Будапешту санкциями
Виктор Орбан (Фото: Thierry Roge / Zuma / ТАСС)

Почему ЕС конфликтует с Венгрией

В четверг, ​13 сентября, Польша и Литва заявили, что не станут поддерживать решение лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза. Об этом министры иностранных дел двух стран Яцек Капутович и Линус Линкявичус заявили на следующий день после того, как 448 из 751 члена Европарламента поддержали выводы доклада об ухудшающейся политической обстановке в Венгрии. Его автор евродепутат Джудит Саргентини из Европейской партии зеленых предупредила парламент и Совет ЕС о наличии очевидного риска нарушения венгерским правительством во главе с Виктором Орбаном основополагающих ценностей Евросоюза. Речь идет о давлении официального Будапешта на неправительственные организации (НПО), ученых и СМИ, а также об ущемлении прав меньшинств и мигрантов.

Саргентини привела несколько примеров действий Будапешта, ставящих под сомнение его солидарность с принципами ЕС. Она сослалась на апрельский отчет Комитета по правам человека ООН, который обратил внимание на то, что Венгрия представляет работу помогающим мигрантам НПО как международный заговор против страны. Венгерские власти также подготовили законопроекты, ужесточающие требования к работе НПО, мешая тем помогать беженцам и меньшинствам. Венгрия готовится ввести налог 25% на иностранные пожертвования в адрес НПО, добавила Саргентини. Эксперты ООН считают такие меры неоправданными. Они также выразили опасения по поводу готовящегося в Венгрии закона, предусматривающего уголовное наказание против лиц, «способствующих нелегальной миграции», отметила евродепутат.

Говоря о ситуации в Венгрии, Саргентини упомянула сокращение полномочий местного Конституционного суда и обратила внимание на проблемы со свободой прессы в стране, о которых в апреле 2018 года сообщала представитель по вопросам свободы прессы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). ОБСЕ особенно озаботил случай, когда консервативный журнал Figyelő опубликовал имена 2 тыс. человек, которые якобы планируют свергнуть правительство. В списке упоминались и журналисты.

Саргентини перечислила несколько международных договоренностей, которые Венгрия может нарушать своими действиями. Во-первых, это ст. 2 Лиссабонского договора ЕС. В ней указывается, что Евросоюз «был основан на таких ценностях, как уважение к человеческому достоинству, свобода, демократия, равенство перед законом и уважение к правам человека, включая права меньшинств». Во-вторых, действия правительства Орбана идут вразрез с перечнем фундаментальных прав Евросоюза и принятой ООН Всеобщей декларацией прав человека. Исходя из этого, Саргентини и поддержавшие ее выводы парламентарии выступили за инициирование разбирательств в отношении Будапешта на основании п. 1 ст. 7 Лиссабонского договора.

Если к позиции парламента прислушаются лидеры ЕС, к Венгрии могут быть применены санкции вплоть до лишения ее представителей прав голоса в Совете ЕС, куда входят лидеры государств и правительств стран Союза.

Результаты голосования в Европарламенте нанесли ущерб репутации Венгрии, считает доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули. Ситуация представляет серьезный вызов для ЕС и ставит под вопрос солидарность внутри Союза, констатирует кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский: «Стоит обратить внимание, что треть депутатов не стали поддерживать решение большинства».

Как ЕС борется с нарушителями

Две трети представителей Европарламента, треть стран — членов Евросоюза или Еврокомиссия могут формально привести в действие процедуру статьи 7 Лиссабонского договора. Это повлечет за собой обязанность Совета ЕС обсудить риски пренебрежения одной из стран Союза основополагающими ценностями. Затем Совет ЕС, выслушав сторону защиты, должен решить, насколько обоснованны такие обвинения. Если две-трети стран — участниц Евросоюза решат, что обвинения действительно серьезны, то государство-нарушитель может подвергнуться санкциям, в частности лишиться прав голоса в Совете ЕС. Однако для реализации таких мер требуется единогласное решение всех лидеров Евросоюза.

В декабре 2017 Еврокомиссия привела в действие статью 7 из-за судебных реформ в Польше, которые в Брюсселе сочли угрозой верховенству права. Это стало первым случаем запуска статьи в истории Союза.

Что ответил Будапешт

Венгерские власти обвинения в свой адрес отрицают. Как заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, за доклад Саргентини не проголосовали необходимые две трети парламентариев — из-за отсутствия депутатов. «Решение Европейского парламента не что иное, как месть Венгрии со стороны политиков, стоящих на проиммигрантских позициях, — сказал Сийярто (цитата по Reuters). — Это решение нелегитимно и противоречит тем правилам, которые были утверждены на уровне ЕС».

Петер Сийярто (Фото: Виктор Дабковски / Zuma / ТАСС)

В начале недели венгерские власти опубликовали собственный доклад, в котором представили ответ на обвинения Саргентини. «Правительство Венгрии считает уровень анализа, который был продемонстрирован в докладе, поверхностным, особенно учитывая, что его данные лежат в основе запуска статьи 7», — утверждается в документе. В Будапеште считают: выводы Саргентини основаны по большей части на данных ООН, ОБСЕ и Совета Европы, а не на собственном анализе обстановки. Во многих случаях Саргентини даже не стала приводить данные из докладов о Венгрии, которые подготавливались ЕС, сетуют венгерские власти.

Чего ждать дальше

В будущем вопрос нарушений Венгрией основополагающих ценностей Союза должен быть вынесен на повестку Совета ЕС, в котором сейчас председательствует Австрия. Представитель австрийского правительства Питер Лонски заявил о готовности Вены заняться этим вопросом, однако не назвал конкретных дат проведения саммита глав государств и правительства Союза, сообщает EUobserver.

До принятия против Венгрии радикальных мер дело не дойдет, убежден Тэвдой-Бурмули. «Для лишения страны права голоса в Совете ЕС требуется поддержка всех других 27 стран ЕС, но Польша, в частности, на это точно не согласится», — пояснил он. В среду вечером в Варшаве заявили, что «каждая страна имеет суверенное право реализовывать внутренние реформы в том ключе, в котором считает нужным», а потому не станет поддерживать санкции против Будапешта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление польского МИДа.

В то же время Евросоюз может использовать другие методы воздействия на Венгрию, в частности приостановить реализацию инвестиций, говорит Тэвдой-Бурмули. «Венгрия все еще остается зависимой от дотаций ЕС, поэтому Брюссель и лидеры ЕС Германия и Франция могут попытаться повлиять на Орбана таким образом», — считает он. Весной в Брюсселе начали изучать возможность привязать дотации из бюджета ЕС к соблюдению правила верховенства закона. Определить точные критерии понятия «верховенство закона» было поручено еврокомиссару по вопросам юстиции Вере Юровой. В 2016 году Венгрия получила от Евросоюза более €4,5 млрд, или 4,19% ВВП страны, подсчитали в Еврокомиссии.

В конечном же счете ни Венгрия, ни ЕС, скорее всего, не пойдут на эскалацию в ближайшее время, полагает Тэвдой-Бурмули. «Венгрия зависит от Евросоюза экономически, а Брюссель хочет играть вдолгую — там полагают, что смогут пересидеть Орбана, дождавшись, пока маятник внутренней политики Венгрии качнется в другую сторону», — отметил аналитик.

Орбан-рекордсмен

Виктор Орбан впервые стал премьер-министром Венгрии в 1998 году, но не смог переизбраться на эту должность в 2002 году. Он вернул себе пост премьера в 2010 году и затем побеждал на выборах в 2014-м и 2018 годах.

Венгерский лидер противопоставляет свою «нелиберальную демократию» модели демократии западных стран ЕС, которая, по его мнению, размывает традиционные ценности Европы, включая христианскую религию.

Во главе с Орбаном Венгрия смогла добиться стабильного экономического роста. В 2015 году реальный рост ВВП страны составил 3,4%, в 2016-м — 2,2%, в 2017 году — 3,8%. По прогнозам Еврокомиссии, по итогам 2018 года рост ВВП Венгрии составит 3,7%, в 2019-м замедлится до 3,1%. Безработица в Венгрии в 2017 году опустилась ниже 5%. Вместе с тем Будапешт остается одним из главных получателей дотаций ЕС.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Венгрия , Евросоюз , санкции
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