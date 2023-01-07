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Анкара выступила за продление режима прекращения огня на Украине

Пресс-секретарь Эрдогана: 36-часовой режим прекращения огня на Украине нужно продлить
Продолжение боевых действий на Украине не принесет стратегических успехов ни одной из сторон, считают в Анкаре. Возможны только тактические победы, которые приведут к дальнейшему разрушению страны и жертвам
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Турция надеется на продление 36-часового режима прекращения огня, объявленного Россией на Украине, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Anadolu.

По его словам, Анкара готова приложить максимум усилий для диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.

«На наш взгляд, режим прекращения огня [в Украине] должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся воюющие стороны», — сказал Калын.

По его словам, «ни одна из сторон не имеет достаточных сил для победы». «Что касается Турции, то мы, в ближайшие дни продолжим шаги по прекращению огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне», — сказал он.

Калын пояснил, что «в Киеве относятся с подозрением к любым инициативам» прекращения боевых действий со стороны России. «Одностороннее прекращение огня как минимум означает сегодня «остановку России». В последующем украинская сторона может последовать этому решению. Не исключаю, что сформируются также условия для повторной встречи переговорщиков», — считает пресс-секретарь президента Турции.

Он также озвучил позицию Анкары, которая считает, что каждая из сторон конфликта может добиться определенных тактических успехов, однако достигнуть стратегических результатов не получится.

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Калын добавил, что продолжение боев означает «больше разрушений и жертв». По его мнению, если противостояние продолжится нынешними темпами, «то 2023 год станет периодом еще более глубокого кризиса в экономической, продовольственной и энергетической сферах, в первую очередь для самой Украины».

5 января Эрдоган поговорил с по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба президента Турциии, Эрдоган заявил, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий». Кремль сообщил, что Путин подтвердил готовность к серьезному диалогу по Украине.

В тот же день Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Поручение было приурочено к православному Рождеству и дано после просьбы патриарха Кирилла.

В Киеве отвергли предложение перемирия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временное прекращение огня на православное Рождество является «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
перемирие Рождество Владимир Путин Реджеп Эрдоган
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