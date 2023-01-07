Анкара выступила за продление режима прекращения огня на Украине

Продолжение боевых действий на Украине не принесет стратегических успехов ни одной из сторон, считают в Анкаре. Возможны только тактические победы, которые приведут к дальнейшему разрушению страны и жертвам

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Турция надеется на продление 36-часового режима прекращения огня, объявленного Россией на Украине, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Anadolu.

По его словам, Анкара готова приложить максимум усилий для диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.

«На наш взгляд, режим прекращения огня [в Украине] должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся воюющие стороны», — сказал Калын.

По его словам, «ни одна из сторон не имеет достаточных сил для победы». «Что касается Турции, то мы, в ближайшие дни продолжим шаги по прекращению огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне», — сказал он.

Калын пояснил, что «в Киеве относятся с подозрением к любым инициативам» прекращения боевых действий со стороны России. «Одностороннее прекращение огня как минимум означает сегодня «остановку России». В последующем украинская сторона может последовать этому решению. Не исключаю, что сформируются также условия для повторной встречи переговорщиков», — считает пресс-секретарь президента Турции.

Он также озвучил позицию Анкары, которая считает, что каждая из сторон конфликта может добиться определенных тактических успехов, однако достигнуть стратегических результатов не получится.

Калын добавил, что продолжение боев означает «больше разрушений и жертв». По его мнению, если противостояние продолжится нынешними темпами, «то 2023 год станет периодом еще более глубокого кризиса в экономической, продовольственной и энергетической сферах, в первую очередь для самой Украины».

5 января Эрдоган поговорил с по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба президента Турциии, Эрдоган заявил, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий». Кремль сообщил, что Путин подтвердил готовность к серьезному диалогу по Украине.

В тот же день Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Поручение было приурочено к православному Рождеству и дано после просьбы патриарха Кирилла.

В Киеве отвергли предложение перемирия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временное прекращение огня на православное Рождество является «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.