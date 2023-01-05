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СНБО Украины отверг предложение России о перемирии на Рождество

Секретарь СНБО Данилов отверг предложение России о 36-часовом перемирии на Рождество
Алексей Данилов
Алексей Данилов (Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина отказывается поддержать предложенное Россией прекращение огня на православное Рождество, заявил в эфире «24 канала» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Его слова приведены на сайте телеканала.

«Будем говорить практическим языком. Кому они это перемирие предлагают. Сами себе? <...> Никаких переговоров с ними нет. К нам это не имеет никакого отношения», — сказал Данилов.

Решение о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения принял вечером 5 января российский президент Владимир Путин. Оно будет действовать 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В пресс-службе Кремля отметили, что в зоне боевых действий проживает множество православных и обратились к Киеву с просьбой поддержать это решение и «дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

В офисе украинского президента указали, что «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий, а анонсированный Москвой режим прекращения огня являются «банальной уловкой», в котором «нет ни малейшего желания» прекратить конфликт на Украине. В Кремле затем усомнились, что такая позиция отражает мнение президента Украины Владимира Зеленского.

Материал дополняется.

 

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