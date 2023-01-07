Патриарх призвал не дать сделать врагами «один народ» России и Украины

Патриарх Кирилл: россияне и украинцы — один народ, они не должны стать врагами

Русская православная церковь должна сделать все, чтобы никому не удалось сделать народы России и Украины врагами, заявил патриарх Кирилл. По его мнению, украинские власти создают «цивилизационную предпосылку для разделения людей»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Сергей Власов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Русские и украинцы являются единым народом, Церковь должна делать все для того, чтобы они не стали врагами, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих. И поэтому со стародавних времен внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой», — сказал патриарх в интервью телеканалу «Россия 1».

По его мнению, на Украине сейчас делается все, чтобы в глазах жителей страны Россия «действительно стала врагом», чтобы россияне в глазах украинцев стали «другим народом», и церковь не должна этого допустить.

Патриарх также заявил о необходимости «идти на жертвы», чтобы сохранить каноническое православие на Украине в условиях гонений на Украинскую православную церковь.

«Я верю в силу духа православного украинского народа. Люди очень крепки в своей вере, мужественны, очень эмоциональны. Вот дай Бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический, но и духовный кризис», — добавил патриарх.

Тезис о том, что русские и украинцы — один народ, неоднократно высказывал президент Владимир Путин. В ноябре 2022 года он заявил, что Россия всегда с теплотой относилась к народу Украины, так она относится к нему и сейчас, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние.

«Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же все ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу — так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», — заявил Путин на встрече с российскими историками.

5 января Кирилл предложил установить рождественское перемирие на Украине с 6 по 7 января. «Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорилось в его заявлении на сайте патриархии.

В тот же день Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В Киеве это предложение назвали предложение о перемирии лицемерием.

Минобороны России заявляет, что режим прекращения огня соблюдает и не будет его нарушать до конца дня, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.