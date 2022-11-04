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Путин заявил, что Россия всегда относилась к украинцам «с теплотой»

Путин: несмотря на конфликт, Россия относилась и относится к украинскому народу с теплотой
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия всегда с теплотой относилась к народу Украины, так она относится к нему и сейчас, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние, заявил президент России Владимир Путин на встрече с российскими историками. Трансляцию ведет РБК.

«Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же все ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу — так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», — подчеркнул он.

Путин неоднократно высказывал тезис о том, что русские и украинцы — один народ. Так, в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована в июле 2021 года на русском и украинском языках, президент проанализировал историю двух народов и оценил положение дел в настоящее время. В частности, современную Украину Путин назвал «целиком и полностью детищем советской эпохи».

Президент отметил, что еще до вхождения Крыма в состав России западные державы «шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру», контролируя процесс культивирования образа внутреннего и внешнего врага. «Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», — заявил Путин. Однако миллионы жителей Украины, по его словам, отвергли такой проект: в частности, «крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор», а жители Донбасса «взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь».

Уже после начала спецоперации на Украине Путин много раз повторял свои тезисы. Так, выступая на форуме «Валдай» 27 октября, президент заявил, что отчасти согласен с трактовкой спецоперации на Украине как гражданской войны, поскольку русские и украинцы — «один народ». «Но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — отметил Путин.

Главной из таких причин он назвал решение при формировании Советского Союза наделить «националистически настроенных» украинских большевиков «исконно русскими» территориями. В этом смысле, по мнению российского президента, Украина складывалась как искусственное государство.

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Военная операция на Украине Владимир Путин тепло украинцы

Владимир Путин

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