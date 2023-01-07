Путин заявил об «огромном вкладе» РПЦ в единение общества

Путин в рождественском поздравлении россиянам заявил о вкладе РПЦ в единение общества

Президент поздравил православных с Рождеством. По его словам, этот праздник служит утверждению в обществе милосердия, сострадания, добра и справедливости

Владимир Путин на на Рождественском богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил православных и всех россиян, празднующих Рождество, с праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — говорится в поздравлении.

По словам президента, Русская православная церковь, другие христианские конфессии вносят огромный созидательный вклад в единение общества и сохранение его исторической памяти. Он добавил, что церковь заботится о тех, кто нуждается в помощи, а также «поддерживает наших воинов, участвующих в специальной военной операции».

В ночь на 7 января Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля.

В 2018, 2019 и 2020 годах Путин встречал Рождество в Санкт-Петербурге. В 2020 году он посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе, службу провел настоятель Николай Брындин. Путин рассказывал, что он был крещен в этом соборе в 1952 году.

Путин 5 января призвал украинскую сторону прекратить огонь на период Рождества 6–7 января. Главнокомандующий поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. До этого установить рождественское перемирие в зоне боевых действий предложил патриарх Русской православной церкви Кирилл.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированное Россией временное прекращение огня на православное Рождество является «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. «Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — написал он тогда.

Зеленский напомнил, что в середине ноября выступил с «формулой мира», которая подразумевала выход российских войск с территории страны: «Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь». Спустя месяц, продолжил он, Киев предложил Москве вывести войска к католическому Рождеству, однако ответа от России не последовало.

Президент США Джо Байден охарактеризовал предложение Кремля как попытку получить передышку. «Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода», — сказал Байден.