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Путин заявил об «огромном вкладе» РПЦ в единение общества Политика, 09:22
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Путин заявил об «огромном вкладе» РПЦ в единение общества

Путин в рождественском поздравлении россиянам заявил о вкладе РПЦ в единение общества
Президент поздравил православных с Рождеством. По его словам, этот праздник служит утверждению в обществе милосердия, сострадания, добра и справедливости
Владимир Путин на на Рождественском богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля
Владимир Путин на на Рождественском богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил православных и всех россиян, празднующих Рождество, с праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — говорится в поздравлении.

По словам президента, Русская православная церковь, другие христианские конфессии вносят огромный созидательный вклад в единение общества и сохранение его исторической памяти. Он добавил, что церковь заботится о тех, кто нуждается в помощи, а также «поддерживает наших воинов, участвующих в специальной военной операции».

В ночь на 7 января Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля.

В 2018, 2019 и 2020 годах Путин встречал Рождество в Санкт-Петербурге. В 2020 году он посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе, службу провел настоятель Николай Брындин. Путин рассказывал, что он был крещен в этом соборе в 1952 году.

Путин 5 января призвал украинскую сторону прекратить огонь на период Рождества 6–7 января. Главнокомандующий поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. До этого установить рождественское перемирие в зоне боевых действий предложил патриарх Русской православной церкви Кирилл.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированное Россией временное прекращение огня на православное Рождество является «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. «Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — написал он тогда.



Зеленский напомнил, что в середине ноября выступил с «формулой мира», которая подразумевала выход российских войск с территории страны: «Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь». Спустя месяц, продолжил он, Киев предложил Москве вывести войска к католическому Рождеству, однако ответа от России не последовало.

Президент США Джо Байден охарактеризовал предложение Кремля как попытку получить передышку. «Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода», — сказал Байден.

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