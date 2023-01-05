Байден назвал предложение Путина о перемирии желанием передышки

Байден: Предложение Путина о перемирии — это желание «найти немного кислорода»

Вашингтон, как и Киев, не счел предложение Москвы о перемирии на Рождество искренним

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Предложение Владимира Путина о перемирии на Рождество с Украиной — это попытка получить передышку (to find some oxygen), заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста. Выступление опубликовано в его официальном аккаунте в Twitter.

«Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода», — сказал Байден.

Инициативу российского президента Джо Байден назвал «интересной», обвинив российскую сторону в ударах по гражданской инфраструктуре Украины на Новый год.

Минобороны России 31 декабря сообщало об ударах «по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов», которые используются при атаках на российскую территорию, а также по местам их хранения и запусков.

Ранее с критикой предложенного российским президентом перемирия выступил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал его «банальной уловкой» и счел, что в этом решении «нет ни малейшего желания» прекратить конфликт на Украине.

Несмотря на это, одностороннее перемирие все же будет установлено российскими силами. Минобороны сообщило, что по предложению Владимира Путина российским войскам приказано ввести режим прекращения огня на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января.