Байден назвал предложение Путина о перемирии желанием передышки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
МИД Германии раскритиковал предложенное Россией перемирие в Рождество Политика, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:50
Песков усомнился, что отказ от перемирия был официальной позицией Киева Политика, 21:42
Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке Политика, 21:41
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 21:39
Галкин ответил зрителю на выкрик «слава Украине» Политика, 21:36
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Глава ДНР заявил, что о перемирии на Украине «не может быть и речи» Политика, 21:29
Столтенберг заявил, что оружие является путем к миру Политика, 21:08
Титулованные российские фигуристы Панфилова и Рылов завершили карьеру Спорт, 21:04
Байден назвал предложение Путина о перемирии желанием передышки Политика, 21:02
В Харькове снесли памятник Николаю Островскому Политика, 20:50
Andretti и Cadillac объявили о планах создать команду «Формулы-1» Спорт, 20:33
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден назвал предложение Путина о перемирии желанием передышки

Байден: Предложение Путина о перемирии — это желание «найти немного кислорода»
Вашингтон, как и Киев, не счел предложение Москвы о перемирии на Рождество искренним
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Предложение Владимира Путина о перемирии на Рождество с Украиной — это попытка получить передышку (to find some oxygen), заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста. Выступление опубликовано в его официальном аккаунте в Twitter.

«Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода», — сказал Байден.

Инициативу российского президента Джо Байден назвал «интересной», обвинив российскую сторону в ударах по гражданской инфраструктуре Украины на Новый год.

Минобороны России 31 декабря сообщало об ударах «по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов», которые используются при атаках на российскую территорию, а также по местам их хранения и запусков.

Ранее с критикой предложенного российским президентом перемирия выступил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал его «банальной уловкой» и счел, что в этом решении «нет ни малейшего желания» прекратить конфликт на Украине.

Несмотря на это, одностороннее перемирие все же будет установлено российскими силами. Минобороны сообщило, что по предложению Владимира Путина российским войскам приказано ввести режим прекращения огня на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Читайте на РБК Pro
Знать прошлое — предвидеть будущее: чему научили кризисы в логистике
Города из бункеров: как миллиардеры во всем мире готовятся к апокалипсису
Высший пилотаж: как заполучить вакансию, которая нигде не размещена
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
Теги
Персоны
Джо Байден перемирие США Украина

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Киев ответил на предложение Владимира Путина о перемирии на Рождество
Политика
Путин обратился к Киеву с призывом о перемирии на Рождество
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter