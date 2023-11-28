AFP узнало о согласовании в ЕС запрета на российские алмазы

Запрет на импорт российских алмазов ЕС рассчитывает ввести с 1 января 2024 года, а запрет на ввоз российских бриллиантов, ограненных в третьих странах, введут поэтапно в период с марта по сентябрь 2024 года, пишет AFP

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Еврокомиссия согласовала запрет на торговлю российскими алмазами, а также российскими бриллиантами, ограненными и отполированными в третьих странах, сообщает агентство AFP, ознакомившееся с копией документа.

В ближайшее время документ будет направлен государствам-членам ЕС на утверждение. В случае принятия документа, с 1 января 2024 года запрет будет распространяться на «непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами».

Запрет на импорт российских бриллиантов, ограненных или отполированных в третьих странах, будет вводиться поэтапно в период с марта по сентябрь 2024 года.

«Это поэтапное внедрение <...> учитывает необходимость создания соответствующего механизма отслеживания, который обеспечивает эффективные правоприменительные меры и сводит к минимуму сбои для участников рынка», — говорится в проекте.

Представитель Еврокомиссии 15 ноября рассказал РБК, что 12-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, нацелен на то, чтобы «урезать оставшиеся доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что запрет на ввоз российских алмазов может негативно сказаться на самих европейцах. По его словам, планы запретить поставки алмазов — это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов, будут бить по России.

В то же время Россия научилась находить способы минимизировать негативное действие западных санкций, отметил Песков.

В сентябре глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли России. Прежде Минэкономики Бельгии выражало опасение, что запрет на экспорт якутских алмазов мог бы повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене, мировом алмазном центре.

В Индии, которая получает необработанные алмазы для огранки в том числе из России, ранее говорили, что из-за ограничений сотни тысяч человек могут потерять работу. Сурат — город на западе Индии, где занимаются огранкой алмазов. По данным The Economic Times, когда санкции начнут действовать, судьба 3 млн рабочих Сурата будет под вопросом.