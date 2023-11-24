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Политика ,  
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WP узнала о роли ЦРУ и «Моссада» в перемирии между Израилем и ХАМАС

WP: ЦРУ и «Моссад» сыграли ключевую роль в перемирии между Израилем и ХАМАС
Главы ЦРУ и «Моссада», которым делегировали ведение переговоров, сыграли ключевую роль в четырехдневном перемирии между Израилем и ХАМАС, узнал WP. По данным WSJ, со стороны ХАМАС в переговорах участвовал лично лидер движения
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Главы разведывательных ведомств США (ЦРУ) и Израиля («Моссад») Уильям Бернс и Дэвид Барни, а также премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани сыграли ключевую роль в переговорах по временному прекращению огня в секторе Газа (начались около получаса назад), сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечает газета, в переговорах по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС принимали участие многие официальные лица из США, Израиля, Катара и Египта, почти постоянные контакты по этому поводу поддерживались и на самом высоком уровне — между президентом США Джо Байденом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани и президентом Египта Абдель Фатхом Ас-Сиси.

При этом ключевую роль в переговорах сыграли именно главы американской и израильской разведок, которым были делегированы переговорные полномочия, отмечает WP. «Я думаю, что помощь США в конечном итоге сводилась к давлению на израильтян», — сообщил газете один из арабских дипломатов.

Другой источник газеты в американской администрации рассказал, что в разговорах между Байденом и Нетаньяху «ключевой темой» были заложники. По его мнению, достигнутое в итоге соглашение — единственный реалистичный путь к обеспечению многодневной гуманитарной паузы в регионе. «Процесс был длительным <…> трудные сообщения приходилось передавать из Дохи, из Каира в сектор Газа и обратно», — уточнил источник.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, переговоры могли сорваться после того, как израильские военные захватили контроль над больницей «Аш-Шифа», однако в последний момент Байден и эмир Катара нашли выход из ситуации. «Это может быть наш последний шанс», — пересказали источники WSJ слова Байдена эмиру.

По данным газеты, в секретных переговорах, помимо глав ЦРУ и «Моссада», лично участвовал лидер палестинского движения Яхья Синвар.

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В секторе Газа началось перемирие между Израилем и ХАМАС
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Временное перемирие в секторе Газа вступило в силу с 7:00 (8:00 мск) 24 ноября. Соглашение о перемирии разделено на два этапа. Первый предусматривает прекращение огня на четыре дня. За это время движение освободит 50 заложников группами по 12–13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных. С обеих сторон освобождаются женщины и несовершеннолетние. На втором этапе израильская сторона пообещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За каждых десять дополнительно освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа.

Во время перемирия в Газу будут ежедневно въезжать более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, четыре — с бензином и доставляться 130 тыс. л дизельного топлива, сообщал глава государственной информационной службы Египта Диаа Рашван.

Комментируя четырехдневную паузу в боевых действиях, обе стороны исключили полное прекращение огня. Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Обейда заявлял, что боевики по-прежнему готовы противостоять израильским силам, пока продолжается война, и призвал к сопротивлению на Западном берегу реки Иордан. Министр обороны Израиля Йоав Галант называл предстоящую паузу «краткой передышкой», после которой «бои продолжатся интенсивно». «Ожидается еще как минимум два месяца боевых действий», — отметил он.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЦРУ Моссад прекращение огня перемирие Израиль ХАМАС

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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