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Военная операция на Украине ,  
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«Секретный брифинг» по Украине конгресса США закончился ссорой

Журналист Fox News рассказал о ссоре сенаторов на секретном брифинге по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Сенаторы поссорились по итогу «секретного брифинга» по помощи Украине и Израилю после запроса администрации США, на заседании была «раздражительная» атмосфера из-за разногласий между республиканцами и демократами, сообщил старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм в X (Twitter).

Politico уточнило, что некоторые сенаторы покинули брифинг «в ярости», не найдя согласия с коллегами. На заседании присутствовали, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Основное внимание чиновники уделили заявлению демократов о необходимости выделить $111 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на защиту южной границы США. Ситуация обострилась, когда украинский президент Владимир Зеленский в последний момент отказался от выступления на брифинге.

В октябре президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву.

За раздельное финансирование выступает спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Палата представителей США контролируется республиканцами, сенат — демократами.

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Джо Байден

Атмосфера накалилась не только из-за вопросов об Украине и Израиле, но и из-за защиты границ.

Лидер демократического большинства в конгрессе Чак Шумер, в частности, обвинил неназванного сенатора-республиканца в том, что он «кричал» на одного из генералов. Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер назвал брифинг «смехотворным» и «несерьезным», отметив, что Шумер «делает все возможное, чтобы смыть результаты [предпринятой в области защиты границ] политики в канализацию».

Агентство Bloomberg отметило, что выступление президента Зеленского отменили на фоне того, что переговоры по выделению новых средств на помощь Украине «зашли в тупик». В частности, республиканцы грозились заблокировать законопроект об ассигнованиях, который не предусматривает финансирования пограничной службы.

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон использовал уже 97% от объема финансирования для Украины. В США все чаще звучат заявления чиновников о том, что у страны не будет денег на помощь Киеву, если конгресс не одобрит выделение новых ассигнований.

Теги
Украина США Конгресс Энтони Блинкен Ллойд Остин
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