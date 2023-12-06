В Киеве объяснили отмену выступления Зеленского в Сенате США

Умеров: Зеленский отменил выступление в сенате США, так как ситуация изменилась

В Минобороны Украины объяснили отказ Зеленского выступить перед сенаторами США «изменившейся ситуацией». По данным Bloomberg, это связано с тем, что переговоры по выделению средств Украине в конгрессе США «зашли в тупик»

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Выступление украинского президента Владимира Зеленского на «секретном брифинге» в сенате США о помощи Украине и Израилю было отменено, потому что «ситуация изменилась», объяснил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в эфире Fox News.

«Это война. Cитуация меняется. Но я думаю, что президент Зеленский благодарен [за приглашение] и воспользуется возможностью в следующий раз», — сказал он.

Зеленский должен был выступить на брифинге в 15:00 5 декабря (23:00 мск), но лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что «что-то произошло в последнюю минуту» и выступление не состоится.

Как передал старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм в соцсети X (ранее Twitter), после этого на брифинге возникли разногласия между республиканцами и демократами.

Он привел слова лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который призвал всех членов его партии проголосовать «против» процедурного голосования за пакет международной помощи, «чтобы в последний раз поставить точку» в вопросе безопасности границ США.

Шумер обвинил Макконнелла в том, что тот «перехватил» тему встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США.

«Если голосование по законопроекту о дополнительных расходах провалится из-за вопроса границы, это не двухпартийный провал. Это провал республиканцев и республиканского руководства... Демократы серьезно настроены на то, чтобы закрыть вопрос с Украиной, а республиканцы — нет», — подчеркнул он.

Politico передавало, что некоторые сенаторы покинули брифинг «в ярости».

О приглашении Зеленского выступить перед сенаторами Шумер объявил 5 декабря. Также он анонсировал голосование по поводу запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительных $106 млрд на помощь Украине, Израилю и еще на ряд целей.

По данным Bloomberg, выступление Зеленского отменилось на фоне того, что переговоры по выделению новых средств на помощь Украине в конгрессе «зашли в тупик». В частности, республиканцы грозили заблокировать законопроект об ассигнованиях, который не предусматривает финансирования пограничной службы.

Россия осуждает помощь Украине со стороны стран Запада и поставки ей оружия, настаивая, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.