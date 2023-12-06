 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве объяснили отмену выступления Зеленского в Сенате США

Умеров: Зеленский отменил выступление в сенате США, так как ситуация изменилась
Сюжет
Военная операция на Украине
В Минобороны Украины объяснили отказ Зеленского выступить перед сенаторами США «изменившейся ситуацией». По данным Bloomberg, это связано с тем, что переговоры по выделению средств Украине в конгрессе США «зашли в тупик»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Выступление украинского президента Владимира Зеленского на «секретном брифинге» в сенате США о помощи Украине и Израилю было отменено, потому что «ситуация изменилась», объяснил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в эфире Fox News.

«Это война. Cитуация меняется. Но я думаю, что президент Зеленский благодарен [за приглашение] и воспользуется возможностью в следующий раз», — сказал он.

Зеленский должен был выступить на брифинге в 15:00 5 декабря (23:00 мск), но лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что «что-то произошло в последнюю минуту» и выступление не состоится.

Как передал старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм в соцсети X (ранее Twitter), после этого на брифинге возникли разногласия между республиканцами и демократами.

Сенатор объяснил уход республиканцев с брифинга о помощи Украине
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Он привел слова лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который призвал всех членов его партии проголосовать «против» процедурного голосования за пакет международной помощи, «чтобы в последний раз поставить точку» в вопросе безопасности границ США.

Шумер обвинил Макконнелла в том, что тот «перехватил» тему встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней

«Если голосование по законопроекту о дополнительных расходах провалится из-за вопроса границы, это не двухпартийный провал. Это провал республиканцев и республиканского руководства... Демократы серьезно настроены на то, чтобы закрыть вопрос с Украиной, а республиканцы — нет», — подчеркнул он.

Politico передавало, что некоторые сенаторы покинули брифинг «в ярости».

Зеленский в последнюю минуту отменил выступление в сенате США
Политика
Владимир Зеленский

О приглашении Зеленского выступить перед сенаторами Шумер объявил 5 декабря. Также он анонсировал голосование по поводу запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительных $106 млрд на помощь Украине, Израилю и еще на ряд целей.

По данным Bloomberg, выступление Зеленского отменилось на фоне того, что переговоры по выделению новых средств на помощь Украине в конгрессе «зашли в тупик». В частности, республиканцы грозили заблокировать законопроект об ассигнованиях, который не предусматривает финансирования пограничной службы.

Россия осуждает помощь Украине со стороны стран Запада и поставки ей оружия, настаивая, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Зеленский Сенат США выступление Минобороны Украина помощь
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Сенатор объяснил уход республиканцев с брифинга о помощи Украине
Политика
Зеленский в последнюю минуту отменил выступление в сенате США
Политика
Лидер демократов в сенате США позвал Зеленского выступить по видеосвязи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 14:10
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 13:58
Президент Киргизии запретил подарки ему на день рождения Политика, 13:55
Лучшие вещи из кашемира и шерсти: 7 брендов Стиль, 13:54
Родственники заявили, что пилотов севшего в поле А320 попросили уволиться Общество, 13:53
Режиссер Евгений Сангаджиев — о доверии, делегировании и успехе РБК Стиль, 13:50
Греф назвал преувеличением разговоры о пузыре в ипотеке Финансы, 13:48
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
FoodTech: в какие направления сейчас можно инвестировать Pro, 13:48
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 13:47
Бизнес и удовольствие: какие изменения появились в отельной индустрии Тренды, 13:46
Абаскаль извинился перед российским футболом за инцидент в Грозном Спорт, 13:46
В Непале задержали подозреваемых в вербовке в российскую армию Политика, 13:45
В Петербурге загорелась консерватория, где ремонт идет уже больше 10 лет Общество, 13:45
В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле Национальные проекты, 13:42