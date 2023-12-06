В Совфеде назвали предварительную дату выборов президента

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Совет Федерации 7 декабря рассмотрит проект постановления о назначении президентских выборов на 17 марта 2024 года, сообщил в телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

6 декабря проект соответствующего постановления Совфеда будет рассмотрен на заседании комитета по конституционному законодательству, который возглавляет Клишас.

Президент Владимир Путин отмечал, что «поговорит» об возможности выдвижения своей кандидатуры после того, как выборы назначит парламент страны.

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью РБК говорил, что выдвинет свою кандидатуру, если сможет собрать в свою поддержку 10 млн подписей, на данный момент, по его словам, их «судя по всему, несколько сотен тысяч».

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