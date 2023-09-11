В Кремле оценили вероятный исход выборов в случае выдвижения Путина

Президент «пользуется абсолютной поддержкой населения», отметил Песков, говоря о предстоящих выборах президента. Путин пока не заявлял об участии в них, но отмечал, что «формально разрешение есть от народа»

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин еще не объявлял об участии в выборах, но очевидно, что в случае выдвижения его кандидатуры составить конкуренцию не сможет никто, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Президент еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин «пользуется абсолютной поддержкой населения». «Это большие возможности и большая ответственность», — отметил пресс-секретарь.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. В 2020 году в Конституцию России внесли поправки. Согласно им, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства больше двух сроков (ранее было «более двух сроков подряд»). В то же время поправки обнулили сроки для действующего президента и его предшественников.

Для Путина нынешний срок уже четвертый по счету. Он пока не объявлял об участии в выборах, но отмечал, что в связи с принятыми поправками имеет возможность баллотироваться. «Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. <...> Но формально это разрешение есть от народа», — говорил он в декабре 2020 года.

Песков, в свою очередь, и ранее выражал уверенность в том, что Путин вновь будет избран. В августе The New York Times опубликовала следующую цитату пресс-секретаря: «Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. <...> Господин Путин будет переизбран в следующем году более чем с 90% голосов».

Песков тогда в ответ на просьбу РБК подтвердить, действительно ли он так сказал, заявил, что американцы поступили «как всегда». «Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран», — сказал тогда пресс-секретарь. Он добавил, что это его личное мнение.