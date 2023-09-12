branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий Общество, 12:30
«Газпромбанк Лизинг» оценил потенциал роста авторынка в 1 млн штук Пресс-релиз, 12:21
Тренер Горбачевой назвала себя виновной в скандале с пропажей фигуристки Спорт, 12:21
Тренды урбанистики, которые делают Москву привлекательнее Тренды, 12:19
Как ведут бизнес в Поднебесной — пять историй о хитрости китайцев Pro, 12:09
На Дальнем Востоке построят 10 тыс. квартир под льготную аренду Недвижимость, 12:07
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Путин оставил за спортсменами решение об участии в Олимпиаде Спорт, 12:04
26 и 27 сентября пройдет форум «Инвестиции 3.0. Доходная недвижимость» РБК Компании, 12:00
Суд по делу россиянина Винника перенесли в США на сентябрь 2024 года Крипто, 11:59
На севере Москвы нашли тело мужчины с отрезанной головой Общество, 11:55
В «Уральских авиалиниях» исключили связь посадки в поле с санкциями Общество, 11:54
Путин заявил о рисках из-за льготной ипотеки Недвижимость, 11:48
Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России Политика, 11:46
ВЭФ ,  
0 

Путин не стал отвечать на вопрос о выборах до их назначения

Путин не стал отвечать на вопрос о выборах до их назначения
Сюжет
ВЭФ
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин отказался говорить об участии в выборах до решения парламента об их проведении. Вопрос был задан на пленарной сессии Восточного экономического форума, РБК вел трансляцию.

«В соответствии с законом решение [о выборах президента] парламент должен принять в конце года. Вот когда это решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», — ответил Путин.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. В 2020-м в Конституцию России внесли поправки, по которым одно и то же лицо не может занимать пост главы государства больше двух сроков (ранее было «более двух сроков подряд»). При этом количество президентских сроков самого Путина обнулилось.

Для Путина нынешний срок четвертый по счету. Ранее президент отмечал, что в связи с принятыми поправками имеет возможность баллотироваться. «Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. <...> Но формально это разрешение есть от народа», — говорил он в декабре 2020 года.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что на грядущих президентских выборах никто не сможет составить конкуренцию действующему главе государства. «Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», — сказал он.

Теги
Персоны
Владимир Путин ВЭФ выборы президента Госдума президентский срок
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин об иноагентах: мы никого не гребем
Политика
Путин не увидел пользы для России в случае победы Трампа
Политика
«Не надо наступать на те же грабли»: главные заявления Путина на ВЭФ-2023
Экономика