Путин не стал отвечать на вопрос о выборах до их назначения

Путин не стал отвечать на вопрос о выборах до их назначения

Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин отказался говорить об участии в выборах до решения парламента об их проведении. Вопрос был задан на пленарной сессии Восточного экономического форума, РБК вел трансляцию.



«В соответствии с законом решение [о выборах президента] парламент должен принять в конце года. Вот когда это решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», — ответил Путин.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. В 2020-м в Конституцию России внесли поправки, по которым одно и то же лицо не может занимать пост главы государства больше двух сроков (ранее было «более двух сроков подряд»). При этом количество президентских сроков самого Путина обнулилось.

Для Путина нынешний срок четвертый по счету. Ранее президент отмечал, что в связи с принятыми поправками имеет возможность баллотироваться. «Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. <...> Но формально это разрешение есть от народа», — говорил он в декабре 2020 года.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что на грядущих президентских выборах никто не сможет составить конкуренцию действующему главе государства. «Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», — сказал он.