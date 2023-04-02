В Кремле обсудили ориентиры по явке и голосованию на выборах президента

На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проводит администрация президента, обсуждались ориентиры для выборов-2024: явка 70% при 75% голосов за кандидата от власти, рассказали источники РБК

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Чиновники внутриполитического блока Кремля (куратор — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко) провели семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, мероприятие прошло в мастерской управления «Сенеж» с 29 по 31 марта.

На семинаре с региональными чиновниками обсуждались ориентиры для президентских выборов 2024 года — явка 70% при 75% голосов за основного кандидата, рассказали РБК четыре участника мероприятия. «Разговор был о том, что нужно больше, чем в прошлый раз», — сказал один из собеседников РБК.

О том, что в Кремле рассчитывают на более высокий, по сравнению с 2018-м, результат президентских выборов, РБК сообщал 6 марта — об этом говорилось на семинаре для чиновников внутриполитического блока администрации президента. При этом важны не cтолько проценты, сколько показатели в абсолютных цифрах, пояснял тогда один из собеседников РБК. По его словам, после референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях число избирателей в стране увеличилось, поддержка Владимира Путина на этих территориях высока, и те же люди, которые голосовали за присоединение к России, с огромной долей вероятности проголосуют за действующего президента. Сам Путин о своих планах баллотироваться на очередной срок не заявлял, но его участие в выборах является базовым сценарием, сообщал РБК.

Перед президентской кампанией 2018 года вице-губернаторам по внутренней политике называли ориентиры 70/70 — то есть одинаковые явка и результат. По итогам кампании явка составила 67,5%, результат Путина — 76,7%.

Выборы президента-2024 планируются в срок, в их легитимности не должно быть сомнений, действовать нужно только с помощью убеждения, пересказывают звучавшее на нынешнем семинаре три участника мероприятия. Работать нужно со всеми группами населения, не исключая и «очевидных союзников» — если их игнорировать, то не факт, что они придут на выборы, говорит один из собеседников РБК. При этом много внимания необходимо уделять работе с молодежью, воспитательным задачам, добавляет еще один участник мероприятия.

Говорилось о том, что социальные программы не должны сворачиваться; крайне важны контакты с людьми — «чтобы [региональные власти] разговаривали с ними, решали сложности, которые есть». «Важная триада «было, есть, будет»: необходимо, чтобы граждане понимали, что их ждет, несмотря на сложные времена», — говорит один из собеседников РБК.

Еще один участник семинара рассказал, что вице-губернаторам прочитали лекции о работе в интернете и пентабазисе «человек — семья — общество — государство — страна». Эта модель упоминалась в научной статье о восприятии базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России, которую вместе с соавторами написал начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.

Регионам рекомендовали оказывать всю возможную помощь тем, кто находится в зоне военной операции; взаимодействовать с созданной в конце прошлого года НКО «Комитет семей воинов Отечества» — а именно работать с семьями участников СВО, помогать вернувшимся с фронта, рассказывает еще один участник семинара. Важнейшая задача, по его словам, — организация работы фонда помощи участникам СВО и их семьям. О создании такого фонда объявил президент во время послания Федеральному собранию 21 февраля, филиалы организации будут открыты во всех российских регионах.

«Сплочение вокруг флага»

«Любые заявленные ключевые показатели эффективности и цифры в данном случае решают скорее управленческую, нежели технологическую задачу, — говорит политконсультант, бывший сотрудник администрации президента Мария Сергеева. — Устроить между чиновниками соревнование, чтобы они не расслаблялись». Нет сомнений в том, что Владимир Путин «является самым авторитетным и популярным политиком в России, а его сегодняшние рейтинги сопоставимы с рейтингами времен «крымской эйфории», подчеркивает эксперт. «Соответственно, ни у кого нет сомнения, что в случае выдвижения Путина на очередной президентский срок он легитимно победит в первом туре», — констатирует Сергеева.

70/75 — вполне достижимый результат по ряду причин, говорит политолог Алексей Макаркин. «Во-первых, вполне вероятно, что к выборам президента еще будет действовать эффект «сплочения вокруг флага», как это было в 2018 году. Причем сейчас ситуация резко изменилась, отношения с Западом обострились, и это все влияет на избирателей. С точки зрения многих, голосовать в такой ситуации не за действующего президента, а за кого-то другого, пусть даже лояльного, — неправильно», — полагает эксперт.

Во-вторых, если говорить о крупнейшей оппозиционной партии, КПРФ, то в 2018 году, выдвигая Павла Грудинина, коммунисты ставили задачу расширения своего электората. Но против Грудинина велась кампания, и эти намерения не удалось реализовать, констатирует Макаркин. Сейчас, по его мнению, коммунисты не будут ставить такую задачу.

За ЛДПР, говорит Макаркин, даже при жизни Жириновского на президентских выборах голосовали меньше людей, чем на парламентских, эсэры уже заявили, что не будут никого выдвигать, а «Новые люди» если и выставят кого-то, то «это будет очень осторожный кандидат», который, скорее всего, станет акцентировать внимание на проблемах бизнеса. Появление в 2024 году других кандидатов, работающих на демократическом фланге, маловероятно, полагает Макаркин, — «изменились времена».

Таким образом, достичь в 2024 году результата 75% абсолютно реально, но скорее всего, он будет даже выше, считает эксперт: «Думаю, ставят [администрация президента] минимальные ориентиры, а дальше регионы будут соревноваться».

Что касается явки, то, по словам Макаркина, проблема абсентеизма лояльных избирателей, которые считают, что и так все решено, а значит, незачем тратить время на посещение избирательных участков, будет решаться за счет электронного и многодневного голосования.

При этом внешней аудитории по итогам выборов будет послано два месседжа. «Первый — поддержка Путина не уменьшилась, а увеличилась. Второй — в обществе есть консенсус по поводу СВО», — резюмирует эксперт.