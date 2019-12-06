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Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову
Кремль не закрывает глаза на резонанс вокруг дела студента ВШЭ, но и не склонен преувеличивать «ажиотажность» реакции общества, заявил Песков. Путину доложили о Жукове, но президент «не может вникать в каждое из этих дел»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Ну вы, наверное, сами знаете мой ответ на ваш вопрос — нет, не могу», — сказал он. «Определенно есть общественный резонанс, я же говорю, что мы не закрываем глаза ни на что, но мы не склонны преувеличивать степень и ажиотажность этой реакции», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что в Кремле видели разные дискуссии на тему дела Жукова и «разные личные точки зрения, которые высказывались, главным образом в сети интернет».

Песков также сообщил, что Владимиру Путину доложили о деле студента ВШЭ: «Безусловно». Однако он отметил, что «речь идет о нескольких делах и президент не имеет возможности вникать в каждое из этих дел».

Материал дополняется

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Дмитрий Песков
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