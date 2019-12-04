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Прокурор потребовал назначить Егору Жукову четыре года колонии

Обвинение в суде потребовало назначить студенту ВШЭ Егору Жукову четыре года колонии по обвинению в призывах к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС.

«Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана, и требует приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует агентство слова обвинителя. Как отмечает «Медиазона», также прокурор потребовал запретить Жукову пользоваться интернетом.

В прокуратуре считают, что вина Жукова подтверждается показаниями эксперта Александра Коршикова, которого допросили в качестве свидетеля в зале суда. По версии следствия, к экстремизму Жуков призывал через ролики, которые размещал на своем канале в YouTube, анализ этих роликов проводил Коршиков. Как утверждает «Новая газета», в ходе прений выяснилось, что у Коршикова нет профильного образования.

Как пишет газета, в ходе заседания Жуков неоднократно отмечал, что ни в одном из своих роликов не призывал к насилию, говорил о необходимости отказа от радикальных действий, а речь в них шла исключительно о протестах. «В словарях слово «протест» не носит в себе насильственную коннотацию», — цитирует издание слова студента.

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Егора Жукова задержали 2 августа за участие в массовых беспорядках во время несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 3 сентября студента отпустили под домашний арест, сняли обвинения за участие в массовых беспорядках и предъявили новые обвинения по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Дело Жукова вызвало общественный резонанс, личные поручительства за Жукова подписали более 600 человек, в том числе рэпер Оксимирон, проректор ВШЭ Валерия Касамара и его преподаватели.

Теги: прокуратура, обвинение, приговор
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