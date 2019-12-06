Песков заявил о «стене непонимания» с США в борьбе с киберпреступностью

Песков заявил о «стене непонимания» с США в борьбе с киберпреступностью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначенную за российского хакера Максима Якубца самую крупную награду в истории, заявил, что Москва выступает против трансграничного преследования россиян со стороны американских властей, передает корреспондент РБК.

«В целом борьба с киберпреступностью это та субстанция, по которой российская сторона неоднократно предлагала сотрудничать», — сказал пресс-секретарь. Однако, по его словам, эти предложения неоднократно натыкались на «глухую стену непонимания».

Как отметил Песков, преступления в киберпространстве являются очень серьезной темой. «Преступники должны караться серьезным образом. Мы выступаем за расследование и поимку преступников», — добавил он.

«Мы выступаем за расследование и поимку преступников. Но в данном случае о сотрудничестве речи не идет и не по нашей вине. Мы выступаем против трансграничного преследования наших граждан со стороны США», — сказал Песков

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