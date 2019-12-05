США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду

Ранее лидером считался другой россиянин — Евгений Богачев, за которого в 2015 году была назначена награда в $3 млн. За Максима Якубца власти США обещают на $2 млн больше

Государственный департамент США готов выплатить за информацию, которая поможет задержать предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp (также известна как Dridex Gang) Максима Якубца, $5 млн.

В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.

До сих пор лидером по этому показателю считался другой россиянин — Евгений Богачев, за которого в 2015 году была назначена награда в $3 млн. По данным ФБР, он участвовал в широкомасштабном вымогательстве, а также заражал компьютеры пострадавших вирусом под названием Zeus («Зевс»), использовавшимся для хищения средств со счетов в банках.

В опубликованном на сайте Госдепартамента списке лиц, за информацию о которых предложена награда, Якубец пока не упоминается, однако после включения он станет в рейтинге одним из двух лидеров. Те же $5 млн Госдеп готов заплатить только за гражданина Китая Ли Фанвея, который, по данным ведомства, помогал Ирану обходить наложенные на страну санкции.