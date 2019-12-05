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США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
Ранее лидером считался другой россиянин — Евгений Богачев, за которого в 2015 году была назначена награда в $3 млн. За Максима Якубца власти США обещают на $2 млн больше

Государственный департамент США готов выплатить за информацию, которая поможет задержать предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp (также известна как Dridex Gang) Максима Якубца, $5 млн.

В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.

До сих пор лидером по этому показателю считался другой россиянин — Евгений Богачев, за которого в 2015 году была назначена награда в $3 млн. По данным ФБР, он участвовал в широкомасштабном вымогательстве, а также заражал компьютеры пострадавших вирусом под названием Zeus («Зевс»), использовавшимся для хищения средств со счетов в банках.

В опубликованном на сайте Госдепартамента списке лиц, за информацию о которых предложена награда, Якубец пока не упоминается, однако после включения он станет в рейтинге одним из двух лидеров. Те же $5 млн Госдеп готов заплатить только за гражданина Китая Ли Фанвея, который, по данным ведомства, помогал Ирану обходить наложенные на страну санкции.

Политика
США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России

По данным властей США, примерно тем же занималась и руководимая Якубцом Evil Corp, включенная 5 декабря Минфином США в санкционный список. По данным ведомства, группировка ответственна за разработку и распространение вредоносной программы Dridex, использовавшейся для заражения компьютеров 300 банков и финансовых компаний более чем в 40 странах.

Наряду с другим участником Evil Corp Игорем Турашевым Якубец вошел в список «самых разыскиваемых киберпреступников», опубликованный на сайте ФБР.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ФБР, США, санкции, награда
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США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России
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