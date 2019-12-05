Lamborgini с номером «ВОР»: Кого США и Британия назвали хакерами из Evil

Lamborgini с номером «ВОР»: Кого США и Британия назвали хакерами из Evil

Власти США обвинили хакеров из группировки Evil Corp. в хищении более $100 млн. Что американские и британские силовики рассказали о подозреваемых в участии в «одной из самых могущественных» хакерских групп, разбирался РБК

В чем обвиняют россиян

В четверг, 5 декабря, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang). Под ограничения попали и 17 связанных с группировкой лиц. Среди них граждане России, Украины, Узбекистана, Израиля и Испании.

Evil Corp. обвиняют в разработке и распространении вредоносной программы Dridex для заражения компьютеров граждан, банков и компаний более чем в 40 странах, в том числе в Британии. В результате деятельности хакеров было похищено более $100 млн.