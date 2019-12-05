Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Песков дал оценку расследованиям ФБК Общество, 22:07 Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе Политика, 22:06 Lamborgini с номером «ВОР»: Кого США и Британия назвали хакерами из Evil Политика, 21:52 Квят вошел в десятку лучших пилотов «Формулы-1» в 2019 году Спорт, 21:43 В Совфеде назвали неосторожными высказывания помощника Зеленского о стене Общество, 21:34 Охотники за нейтрино: как Байкал стал инструментом астрофизиков РБК и Нацпроект «Наука», 21:33 В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже Политика, 21:33 Ядерный чемоданчик показали в открытом виде Политика, 21:31 Посол отверг обвинения в связях Москвы с попавшими под санкции хакерами Политика, 21:24 Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите Политика, 21:21 Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу Бизнес, 21:17 Биатлонистка Куклина установила личный рекорд на этапе Кубка мира Спорт, 21:10 Появилось видео ДТП с участием 13 машин в Петербурге Общество, 20:59 Открытый диалог с Германом Грефом РБК и Сбербанк Первый, 20:59
Атаки хакеров ,  
0 
Lamborgini с номером «ВОР»: Кого США и Британия назвали хакерами из Evil
Власти США обвинили хакеров из группировки Evil Corp. в хищении более $100 млн. Что американские и британские силовики рассказали о подозреваемых в участии в «одной из самых могущественных» хакерских групп, разбирался РБК

В чем обвиняют россиян

  • В четверг, 5 декабря, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang). Под ограничения попали и 17 связанных с группировкой лиц. Среди них граждане России, Украины, Узбекистана, Израиля и Испании.
  • Evil Corp. обвиняют в разработке и распространении вредоносной программы Dridex для заражения компьютеров граждан, банков и компаний более чем в 40 странах, в том числе в Британии. В результате деятельности хакеров было похищено более $100 млн.

Политика
США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России

  • Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp. одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.
  • Evil Corp. являются киберугрозой номер один для Великобритании, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) (пресс-релиз поступил в РБК).
  • «EVil Crop. и их программное обеспечение Dridex служит дополнительным примером того, как российские власти используют киберпреступников, чтобы осуществлять враждебную деятельность», — сказал радиостанции NPR высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности. В апреле Якубец ожидал подтверждение своей заявки на право работать с засекреченной информацией в интересах российского правительства, добавил собеседник NPR.
  • Посол России в США Анатолий Антонов назвал беспочвенными обвинения в связи хакеров с российскими властями: «Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не представлено».

Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду

Что известно о предполагаемых хакерах из Evil Corp.

  • США предъявили обвинения предполагаемому лидеру группировки Evil Corp. — Максиму Якубцу. В расследовании участвовали в том числе американское ФБР, а также британские полиция и Национальное агентство по борьбе с преступностью.
  • За информацию, которая приведет к задержанию Якубца, Госдепартамент США и ФБР объявили награду в $5 млн. Это рекордная сумма, предложенная в качестве награды за поимку киберпреступника, уточняет NCA. Таким образом Якубец побил рекорд другого россиянина — Евгения Богачева, за которого в 2015 году была назначена награда в $3 млн.
  • Предполагаемому лидеру группировки 32 года. Он родился на Украине, является гражданином России. В санкционном списке США Якубец указан как фигурант, который имеет связи с ФСБ.
  • В интернете Якубец пользовался никами Aqua, Aquama, Carlos и Shluhnet. Обвинения были предъявлены и другому предполагаемому участнику Evil Corp. — Игорю Турашеву, который, по данным обвинения, являлся помощником Якубца. В интернете Турашев были известен под никами Enki, «Vzalupkin, Vasya 4 Zaluplin и Tigrr.
  • Якубец находится России и в случае выезда из страны будет пойман и экстрадирован в США, заявили в NCA. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России с вопросом о том, подозревает ли ведомство Якубца и других лиц из опубликованного Госдепартаментом списка в совершении противоправных действий и будет ли проверять их деятельность.
  • На Якубца работали несколько десятков людей. Свою деятельность они осуществляли из подвалов московских кафе, отмечает NCA.
  • Как отмечают в NCA, предполагаемая преступная деятельность позволила Якубцу вести роскошный образ жизни. Он потратил более $250 тыс. на свою свадьбу и водит автомобиль марки Lamborgini с номерами «вор».
  • Участники группировки держали в качестве домашних питомцев льва и тигра
Автор: Евгений Пудовкин
Теги: хакеры, Британия, полиция, обвинение, ФБР, русские хакеры
Материалы по теме
США ввели санкции против похитивших $100 млн хакеров Evil Corp. из России
Политика
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
Общество
«Ростелеком» расставит приманки для хакеров
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter