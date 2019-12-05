Атаки хакеров , 05 дек, 21:52
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Lamborgini с номером «ВОР»: Кого США и Британия назвали хакерами из Evil
Власти США обвинили хакеров из группировки Evil Corp. в хищении более $100 млн. Что американские и британские силовики рассказали о подозреваемых в участии в «одной из самых могущественных» хакерских групп, разбирался РБК
В чем обвиняют россиян
- В четверг, 5 декабря, министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang). Под ограничения попали и 17 связанных с группировкой лиц. Среди них граждане России, Украины, Узбекистана, Израиля и Испании.
- Evil Corp. обвиняют в разработке и распространении вредоносной программы Dridex для заражения компьютеров граждан, банков и компаний более чем в 40 странах, в том числе в Британии. В результате деятельности хакеров было похищено более $100 млн.
- Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp. одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.
- Evil Corp. являются киберугрозой номер один для Великобритании, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) (пресс-релиз поступил в РБК).
- «EVil Crop. и их программное обеспечение Dridex служит дополнительным примером того, как российские власти используют киберпреступников, чтобы осуществлять враждебную деятельность», — сказал радиостанции NPR высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности. В апреле Якубец ожидал подтверждение своей заявки на право работать с засекреченной информацией в интересах российского правительства, добавил собеседник NPR.
- Посол России в США Анатолий Антонов назвал беспочвенными обвинения в связи хакеров с российскими властями: «Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не представлено».